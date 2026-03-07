De Pablo Motos a Isabel Preysler: el desfile de celebridades en la gran noche de Íñigo Onieva

1 / 12

Isabel Preysler y Tamara Falcó

Gemini ha dicho Tras meses de incansable trabajo y una meticulosa selección de candidatos para formar parte del nuevo club privado de la capital, Vega ha abierto finalmente sus puertas, consolidando a Íñigo Onieva como el empresario del momento en el sector de los espacios de encuentro más selectos del mundo.