De Pablo Motos a Isabel Preysler: el desfile de celebridades en la gran noche de Íñigo Onieva
Tras meses de una meticulosa selección de miembros y una expectación creciente en la alta sociedad madrileña, Vega ha abierto finalmente sus puertas. Con este proyecto, Íñigo Onieva se consolida como un actor clave en el sector del ocio premium, sumándose a la tendencia global de los clubes privados que están redefiniendo la vida social en las grandes capitales del mundo.
Tras meses de incansable trabajo y una meticulosa selección de candidatos para formar parte del nuevo club privado de la capital, Vega ha abierto finalmente sus puertas, consolidando a Íñigo Onieva como el empresario del momento en el sector de los espacios de encuentro más selectos del mundo.
Madrid se suma así a una tendencia global de exclusividad que tuvo su noche de gloria con Isabel Preysler y Tamara Falcó ejerciendo como madrinas de excepción, elevando el evento a una cumbre de estilo y sofisticación.
Iñigo Onieva
Bajo un estricto código de etiqueta y protocolo, la lista de invitados ofreció un adelanto de lo que los miembros pueden esperar de este negocio: privacidad absoluta, una gastronomía de autor de primer nivel y un entorno blindado a las miradas ajenas.
Álvaro Castillejo
La inauguración sirvió además para confirmar la inquebrantable unidad de los Falcó Preysler y los Onieva, quienes se mostraron como una piña en apoyo al marido de Tamara.
Manolo Falcó y Amparo Corsini
Álvaro Falcó e Isabelle Junot
Álvaro Falcó junto a una espectacular Isabelle Junot en la recta final de su segundo embarazo.
Carolina Molas y Jaime Onieva
La madre y el hermano de Iñigo, muy felices con la inauguración.
Mónica Pont
La actriz, amiga de la pareja.
Enrique Solís
El aristócrata y empresario no quiso perderse el evento.
Kike Sarasola y Carlos Marrero
Kike Sarasola, empresario hotelero y presidente ejecutivo de los establecimientos 'Room Mate', junto a su pareja.
Cristina Castaño
La actriz, muy cariñosa con la prensa.
Pablo Motos
El presentador de El hormiguero acudió para acompañar a su amiga y compañera Tamara Falcó.