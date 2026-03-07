Marc Márquez, a por su décimo título mundial de motos: "Luego pensaré en casarme con Gemma y ser padres"

Viene preparándose desde hace meses Marc Márquez, con la vocación intacta que tiene, nada más comenzar la pasada semana la nueva temporada del campeonato de MotoGP. No pudo finalizar la anterior por culpa de una más de las lesiones que viene sobrellevando estoicamente en su carrera. En la que ha conseguido ya nueve títulos mundiales y se prepara para el próximo: "Voy a por el décimo", repite muy seguro de sí, quien en su biografía deportiva tuvo siempre como máximo rival al italiano Valentino Rossi, que ya no le hará más sombra. Ambos, empataron a nueve campeonatos mundiales. Y nuestro campeón es ahora el favorito, aunque en un deporte tan duro, tan sacrificado, nunca se sabe. Y el ilerdense ha tenido también, como decíamos, la mala fortuna de sus caídas, como si fuera "el Pupas de la moto".

Marc Márquez Alenta es un admirable corredor, que ha practicado tres categorías en el motociclismo: las de 125cc, moto2 y MotoGP. Piloto oficial de Ducati, cobra doce millones de euros por temporada, cifra que aumenta según sea el número de victorias obtenidas. El límite viene siendo diecisiete millones.

Natural del pueblo leridano de Cervera, donde tanto lo quieren, nació allí hace justamente treinta y tres años. El pasado 17 de febrero su pareja, Gemma Pinto celebró a su lado esa efeméride. En las redes sociales, la publicista dejó escrito: "Quiero estar siempre a tu lado". Hasta el presente, ambos se han mantenido muy discretos con su relación, que surgió en mayo de 2023. Procuraron zafarse de los siempre tozudos "paparazzi". Y en la fiesta de la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid, se dejaron, sí, felices, fotografiar por cuantos quisieron inmortalizándolos con sus cámaras.

Marc Márquez es una persona simpática a más no poder, sencillo, modesto, que no suele envanecerse pese a su brillante historial deportivo. Gemma Pinto lo apoya constantemente y cuanto se lo permiten sus obligaciones profesionales viaja a los circuitos donde Marc compite por todo el mundo.

Viven en un chalé de lujo en La Finca, urbanización situada en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, donde otros famosos también comparten residencia. La de Marc y Gemma es de mil trescientos metros cuadrados. El campeón la adquirió por un importe de diez millones de euros.

Como llevan ya casi tres años de convivencia qué menos preguntarles si piensan casarse, a lo que Marc ha contestado lo que sigue: "Primero, he de ganar mi décimo campeonato del mundo. Luego pensaré en la boda… y en ser padres".