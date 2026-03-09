Alberto Herrera, padre de un niño 'más bético que el escudo' junto a Blanca Llandres

Alberto Herrera ha confirmado este lunes que ya es padre de su primer hijo junto a Blanca Llandres. El anuncio se ha producido durante la emisión de su programa radiofónico, despejando así las dudas que él mismo sembró el pasado viernes al despedirse de los oyentes anticipando que su ausencia estaría justificada por un motivo de peso.

El recién nacido, que ha recibido el nombre de Marcos, llegó al mundo tras un parto natural que se prolongó durante aproximadamente cuatro horas, y que se convierte en el primer nieto de Carlos Herrera y Mariló Montero. Según ha detallado el propio comunicador, el bebé pesó 3,250 kilos y se encuentra en perfecto estado de salud. En sus primeras declaraciones como padre, ha definido el alumbramiento como un auténtico "milagro" y ha reconocido la gran entereza demostrada por su mujer durante todo el proceso en el hospital.

Haciendo gala del sentido del humor que le caracteriza frente a los micrófonos, ha compartido con la audiencia algunas de las primeras anécdotas sobre el pequeño. Además de asegurar que el niño "ya es más bético que el escudo", ha bromeado sobre la genética familiar al afirmar que, aunque es pronto para buscarle parecidos definitivos, el bebé "tiene las mismas orejas idénticas que su abuelo". Reflexionando sobre esta nueva etapa, ha señalado que la verdadera trascendencia de la existencia reside en "qué dejamos cuando nos vamos".

La llegada de este primer hijo supone el broche perfecto para una discreta historia de amor que, aunque hundía sus raíces en una amistad familiar de años, se consolidó formalmente en 2024. Tras mantener su relación alejada del foco mediático, la pareja anunció su compromiso en el verano de 2025.

Poco después, en el mes de septiembre, desvelaron que estaban esperando un bebé. El propio locutor aclaró en su momento que el embarazo fue consecuencia directa de la pedida de mano y no el motivo que propició el enlace matrimonial. Semanas más tarde, en octubre, se daban el 'sí, quiero' en una ceremonia íntima celebrada en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda, rodeados de sus seres más queridos.

Seis meses después de convertirse en marido y mujer, la pareja disfruta ahora de sus primeros días como padres primerizos. Fieles a la privacidad que ha caracterizado su relación desde el principio, por el momento han decidido no compartir de forma pública ninguna imagen del rostro de Marcos, centrando toda su atención en la intimidad de su nueva vida familiar.