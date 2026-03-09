Muere el padre del actor Fernando Tejero

El actor Fernando Tejero está viviendo uno de los episodios más tristes de su vida a causa del fallecimiento de su padre. El actor le ha dedicado una emotiva carta de despedida en sus redes sociales dándole las gracias por todo lo que le ha enseñado a lo largo de su vida: "Padre mío de mi vida, gracias sobre todo por esta última etapa. Gracias por enseñarme tanto, y entre otras muchas cosas, a ser un superviviente y gestionar mis emociones".

También ha querido agradecer la cantidad de condolencias que ha recibido. "Gracias por vuestro cariño. Se os quiere". Muchos compañeros de profesión y amigos después de tantos años trabajando juntos en la serie que tanto éxito consiguió, Aquí no hay quien viva, como Laura Pamplona, Malena Alterio, Vanesa Romero o Luis Merlo, no han dudado en dejarle cariñosos mensajes.

Fernando ha querido recordar a su padre mostrando una fotografía de cuando era niño, en brazos de su progenitor con una cámara de fotos en la mano. Su padre fue conocido en su Córdoba natal como novillero en su juventud, donde adoptó el nombre de Pescaderito, al regentar una pescadería.