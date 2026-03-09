Eugenia Martínez de Irujo deja Tous tras 30 años: "Así me lo han transmitido"

Eugenia Martínez de Irujo ha comunicado a través de sus redes sociales que deja de trabajar con la firma de joyería Tous, poniendo fin a una relación profesional que se ha prolongado durante casi 30 años. En su carta de despedida, la hija de la duquesa de Alba agradece a los fundadores de la empresa, Rosa Oriol y Salvador Tous, la oportunidad que le ofrecieron a finales de los años noventa para formar parte del proyecto.

Según recuerda, se convirtió entonces en la primera embajadora de la firma y participó en la expansión internacional de la compañía, asistiendo a inauguraciones de tiendas y colaborando en el desarrollo de colecciones. "Os comunico el cese de mi compromiso y relación con la joyería Tous. Quiero agradecer a Rosa y Salvador Tous la oportunidad que me dieron hace casi 30 años de involucrarme en su proyecto, siendo la primera embajadora de la marca, en aquel entonces iniciando su expansión en el año 97 y participando en las primeras inauguraciones de sus tiendas, hoy más de 500 tiendas en el mundo", escribe.

Martínez de Irujo también destaca el vínculo personal que mantiene con la familia Tous, a quienes considera "parte de su familia", y subraya el cariño que siente hacia ellos pese a poner fin a su relación profesional. Sin embargo, explica que ha llegado el momento de iniciar nuevos proyectos y desvincularse de la nueva generación que actualmente dirige la empresa, una decisión que, según señala, le ha sido comunicada por la propia compañía: "Ahora es momento de emprender nuevos proyectos y desvincularme de las nuevas generaciones que están continuando con ese legado, y así me lo han transmitido".

En su despedida, la duquesa de Montoro dedica unas palabras a las hijas de los fundadores —que hoy están al frente de la firma—, deseándoles éxito y animándolas a continuar con el mismo compromiso que convirtió a la marca en un referente de la joyería. También agradece el apoyo recibido durante todos estos años por parte de quienes han seguido su trabajo dentro de la empresa. "Les deseo lo mejor a sus hijas que están ahora al frente de la empresa, que cuiden con la misma pasión, entrega y lealtad que convirtieron sus padres a Tous en un referente de la joyería. Gracias a todos los que me habéis apoyado durante todos estos años en este proyecto", sentencia.

La colaboración entre Martínez de Irujo y Tous comenzó en 1997, cuando la marca apostó por ella como imagen y diseñadora en una etapa clave de su crecimiento. Durante este tiempo, la aristócrata participó en diferentes colecciones y se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la firma.