Kiko Rivera e Isabel Pantoja acercan posturas mientras Irene Rosales revive las infidelidades

Este fin de semana se ha inaugurado 'Vega', el club impulsado por Íñigo Onieva. Un evento al que han asistido Tamara Falcó e Isabel Preysler como maestras de ceremonias, acompañadas de Isabel Junot y su marido Álvaro Falcó. Tampoco quisieron perderse la inauguración la madre de Íñigo, Carolina Molas, Sassa de Osma, los compañeros de trabajo de Tamara como Cristina Pardo, María Dabán y Juan del Val o Pablo Motos.

Kiko Rivera ha vuelto a recurrir a la música de Isabel Pantoja. Todos dan por hecho el acercamiento. El sábado volvió a subir otra imagen con una canción de fondo de su madre para ilustrar una fotografía con sus tres hijos con sus caras debidamente tapadas y con Lola a su lado.

Al parecer, una razón médica ha llevado a Isabel a llamar a su hijo Kiko. Habría sido ella la que marcó su número y la conversación habría sido larga y fructífera. Una conversación que describen como larga y emotiva. Su condición para verse en persona con su madre habría sido que no esté en la reunión el tito Agustín.

De momento Isabel no se ha pronunciado siguiendo la línea de silencio que sigue habitualmente, y la verdad es que si hablase sería un testimonio de muchísimo interés por todo lo que calla y por el juego que daba su vida. ¿Será que está preparando su vuelta a los platós o por el documental que todavía no encuentra una plataforma para emitirse? ¿Quizás la reconciliación con su hijo después de los años de conflicto con sus hijos reaviva las ganas de que se emita el documental que lleva dos años de retraso?

Algunas fuentes apuestan porque el acercamiento de Isabel Pantoja con sus hijos también se va a extender a Chabelita. Isa Pi ha reconocido en El Tiempo Justo que se quedó en shock cuando supo que su madre se había puesto en contacto con su hermano. ¿Habrá reconciliación? Habrá que esperar porque está dolida y además Isabel Pantoja todavía no conoce a su hijo.

Mientras Irene Rosales estuvo en ¡De Viernes!, rememoró los cuernos con Kiko, de quien dijo que le había sido infiel en numerosas ocasiones y que él no la respetaba: "Me han escrito infinidad de veces que soy una cornuda". Asimismo, confesó que el peor momento fue que coincidió con el fallecimiento de su madre cuando él estaba tonteando con otra, y que eso hizo mella en su matrimonio. Una entrevista a toro pasado no tiene mucho sentido y con el que cuesta empatizar porque ya sabía dónde se metía.

¿Están saliendo Ester Expósito y Kylian Mbappé? Dicen que el delantero madridista y la actriz han estado jugando al despiste por las calles de París en los últimos días, pero al final los han cazado juntos entrando en el mismo coche.

Este fin de semana ha aparecido una nueva imagen de Juan Carlos I almorzando con Froilán en Abu Dabi, y que ha sido tomada por Laurence Debray.