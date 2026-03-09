Una mujer dispara diez veces contra la casa de Rihanna en Los Ángeles mientras ella estaba dentro

Una mujer ha sido detenida después de presuntamente efectuar una decena de disparos con un rifle AR-15 contra la vivienda de la cantante Rihanna en California, según ha informado el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD). El suceso no ha dejado heridos y, por el momento, se desconoce el móvil del ataque.

De acuerdo con la información facilitada por fuentes policiales y recogida por EFE, el tiroteo se ha producido alrededor de las 13:21 hora local (19:21 GMT). La sospechosa se ha acercado a la propiedad de la artista y ha realizado unos diez disparos.

Fuentes policiales citadas por Los Angeles Times y NBC han señalado que cuatro de los disparos han impactado en la vivienda y que al menos uno ha penetrado en el interior tras atravesar una pared.

La intérprete de Diamonds se encontraba en el interior de la casa cuando se han producido los hechos, aunque no ha resultado herida. Hasta ahora la cantante no se ha pronunciado sobre el incidente.

Intento de huida

La presunta autora de los disparos, una mujer de 30 años, ha sido arrestada por la policía. Según las autoridades, la sospechosa conducía un Tesla blanco e ha intentado huir tras el ataque, aunque los agentes han logrado interceptarla y ponerla bajo custodia.

Las autoridades tampoco han precisado si en la mansión de Beverly Hills se encontraba en ese momento su pareja, el rapero A$AP Rocky, o sus tres hijos. Entretanto, la investigación continúa abierta para esclarecer lo ocurrido.