¿William Levy al borde del desahucio? El actor rompe su silencio en el Festival de Málaga

Tras meses de polémicas personales por su separación de la actriz Elisabeth Gutiérrez y por su detención en Miami por alteración del orden público después de un altercado en un bar, el actor William Levy vuelve al ojo del huracán.

Como reveló hace unos días el programa 'El tiempo justo', el protagonista de 'Café con aroma de mujer' se enfrentaría a un proceso judicial por una deuda hipotecaria superior a los 2,1 millones de euros en su mansión de Southwest Ranches, en Florida, y estaría al borde del desahucio.

Se trata de una vivienda de 830 metros cuadrados, 6 dormitorios, 7 baños, piscina, gimnasio y grandes jardines cuyo pago habría dejado de afrontar en abril de 2025, tras su ruptura con la actriz Elisabeth Gutiérrez. La entidad bancaria habría intentado, sin éxito, ponerse en contacto con el actor en varias ocasiones por lo que inició un proceso judicial para reclamar el cobro de la deuda.

Levy aprovechó su debut en la alfombra roja del festival de Málaga, y donde ha presentado la película 'Tradita', no solo para compartir escenario con figuras como Los Javis o Hiba Abuk, sino que ha aprovechado para poner acláralo todo. Fue ahí donde explicó que la propiedad en cuestión es solo una de sus varias inversiones y el impago se debe simplemente a los trámites de su separación definitiva. "Estamos esperando la venta y todo va a estar bien", sentenció.

"Todo bien, gracias a Dios, todo bien. Contento y muy agradecido con todo el cariño del público. Es la primera vez que vengo a Málaga y ha sido un recibimiento muy cariñoso, muy amoroso la verdad. Y pues nada, yo disfrutando de este momento. Creo que es una bendición de Dios y de la vida recibir el cariño del público. Creo que es el mejor regalo que un artista puede dar" ha expresado con una gran sonrisa ante sus fans.