La revelación de Julián López sobre la reina Letizia: "Perdimos a una gran cineasta"

Continúa el desfile de estrellas por la alfombra roja del Festival de Cine de Málaga, que en la cuarta jornada ha reunido, entre otros, a Victoria Vera, Andrea Guasch, Natalia Verbeke, Ángela Cervantes o Julián López, que presenta nueva película, Laponia. El actor aprovechó la ocasión para recordar cómo fue su encuentro con la reina Letizia hace varios años, cuando Su Majestad le confesó a qué le habría gustado dedicarse de no haber sido periodista y de no haberse enamorado de Felipe VI.
"Yo solo he coincidido una vez con la Reina. Estaba rodeado de mujeres, no solo por ella, sino que estaba con Pilar Palomero y con Marina Queirola, porque habíamos ido con Los destellos a Tudela. Bueno, pues una gran cinéfila, que ya lo sabía que lo era, pero es que se notaba que lo era de verdad. Y es verdad que nuestra película aún no la había visto, pero tenía interés en verla y nos preguntó por todos nuestros proyectos", declaró a Europa Press, reconociendo que doña Letizia "me dio muy buen rollo. La verdad es que de cerca tiene mucho atractivo personal".
Además, y aunque fue la prensa quien se lo recordó, Julián confirmó que la reina Letizia le reveló que, de no haber sido periodista, se habría dedicado al cine. "Ah, sí, sí, sí. Es que ya no me acordaba de eso y es precioso. Sí, sí, a ella le habría encantado completamente. Y bueno, perdimos a una gran cineasta, pero hemos ganado una Reina", apuntó entre risas.
Una cita en la que el actor prefirió mantenerse al margen de la polémica generada por la presencia de influencers en los Premios Goya, a pesar de que actrices como Yolanda Ramos no tenían invitación para la gran fiesta del cine español: "Si te soy sincero, no estoy muy enterado porque me estoy alejando bastante de las redes por una cuestión de salud mental. Entonces, tampoco estoy muy al tanto, pero por lo poco que he visto a mí no me parece que sea un escándalo. O sea, a mí el escándalo me parece que está en otros sitios", apuntó.
"Están pasando cosas terribles como para que pongamos el foco en que a gente a la que invitan, pues viene porque la han invitado y no sé. Porque es que, insisto... Para que a mí eso me incomode. Repito, me incomodan muchas otras cosas antes que esa", sentenció.