Leiva y su novia Almudena Cañedo, posan por primera vez juntos en París

Leiva ha oficializado su relación con la modelo e ilustradora Almudena Cañedo, donde han posado por primera vez como pareja. Ha sido durante el desfile de la colección otoño-invierno 2026 de diseñadora uruguaya Gabriela Hearst, que se ha celebrado en el Petit Palais con motivo de la Semana de la Moda de París.

Una relación que está transcurriendo de forma discreta y huyendo de lo mediático, y que comenzó el pasado verano, si bien ambos coincidieron por primera vez con motivo de la grabación del videoclip del cantante ‘Con el Pañuelo en los ojos’. Asimismo, la relación sentimental del artista se presenta de manera discreta en el reciente documental titulado 'Hasta que me quede sin voz', donde Almudena aparece en diferentes escenas.

Almudena tiene un proyecto por el que transforma prendas de segunda mano y las pinta a mano llamado ‘When At Home’, y que le ha llevado a colaborar con algunas marcas como Loewe. Ahora le ha tocado el turno de colaborar con Gabriela Hearst, y más concretamente con este desfile donde ha pintado las botas que se han visto en el desfile, tal y como ella misma ha anunciado en sus redes sociales.

Para esta ocasión, el cantante ha lucido un traje negro, con camisa salmón y un sombrero de fieltro que forma parte de su identidad. Por su parte, Almudena ha optado por un traje sastre en color rojo con americana cruzada y pantalones tipo ‘flare’ del mismo color, y que ha combinado con unos botines cowboy pintados a mano por ella.