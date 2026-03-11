Asraf Beno niega la supuesta llamada de Isabel Pantoja a su hija Isa

La fractura familiar en el clan de los Pantoja parece no tener visos de solución a corto plazo. Pese al paso del tiempo y a las continuas especulaciones de la prensa del corazón sobre una inminente reconciliación entre madre e hija, la situación continúa completamente rota, inalterable frente a los intentos de mediación de terceras personas o los incesantes titulares televisivos. Por un lado, Isabel Pantoja permanece plenamente enfocada en su reactivación profesional y en intentar solventar sus persistentes problemas económicos y judiciales. Por el otro, Isa Pantoja ha reiterado en innumerables ocasiones su firme voluntad de proteger su estabilidad emocional.

En este sentido, Isa Pi ha sido tajante al respecto de su núcleo familiar de origen. Ha manifestado de manera pública que prefiere salvaguardar la tranquilidad que ha construido en su hogar junto a su actual marido y sus hijos, descartando cualquier tipo de acercamiento que suponga un desgaste. De hecho, mantiene un nulo contacto tanto con la intérprete como con su hermano, cortando de raíz cualquier situación que ella misma ha llegado a calificar como un auténtico desgaste o "machaque continuo". Esta postura inamovible busca, ante todo, una tranquilidad doméstica lejos de los focos que siempre han perseguido a la familia.

A pesar de este distanciamiento más que evidente, durante las últimas jornadas diferentes medios de comunicación habían puesto sobre la mesa un sorprendente giro de los acontecimientos. Diversas informaciones apuntaban a una supuesta llamada telefónica que la artista habría realizado a la joven, un gesto que rápidamente avivó las especulaciones sobre un eventual acercamiento. El rumor corrió como la pólvora en los platós, sugiriendo que la cantante habría dado finalmente su brazo a torcer para interesarse por la situación de su familiar. No obstante, el entorno más cercano a la afectada ha tardado muy poco tiempo en enfriar las expectativas generadas por dichas informaciones.

Ha sido Asraf Beno quien ha salido al paso de estos insistentes comentarios para desmentir categóricamente que se haya producido tal comunicación. Interpelado por los reporteros de la agencia Europa Press acerca de esta presunta conversación, el exconcursante de Supervivientes respondió en un primer momento tirando de ironía: "¿Isabel con Isa? ¿Quién? ¿La madre? ¿Pero eso todo lo dice la gente?". Esta evidente muestra de escepticismo mediático dejaba muy claro que, en su domicilio, nadie ha tenido constancia de un paso adelante por parte de la intérprete andaluza para retomar los lazos familiares perdidos.

Lejos de dejar espacio a la ambigüedad, el modelo fue incrementando la rotundidad de sus declaraciones para zanjar definitivamente el asunto. "Yo no sé nada de eso, ¿eh? No me consta nada de eso. Es verdad que he visto alguna noticia, pero no me consta", aseveró ante las cámaras. Ante la insistencia de los periodistas sobre si, al menos, su esposa se encontraba a la espera de recibir esa hipotética llamada en un futuro cercano, su respuesta fue aún más contundente: "¿Pero qué noticia? Si no le ha hablado nadie". Finalmente, y mostrando cierta incomodidad por la presión de las preguntas, despachó la cuestión de si su mujer sigue aguardando una reconciliación con un escueto "no lo sé".