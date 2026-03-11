Paula Echevarría lo tiene muy claro: "No voy a tener más hijos, con dos ya tengo bastante"

Paula Echevarría compareció ante los medios para presentar la última colección de lencería de la que es imagen, de la diseñadora valenciana Ysabel Mora. La actriz apareció con un bronceado envidiable por haber tenido que rodar en Canarias la serie en la que tiene un papel importante, titulada A la Deriva. La cita fue en el madrileño cine Callao, en plena Gran Vía. Con un estilo inspirado en los años 50 que no pudo ser más acertado: falda negra de gran vuelo y top de encaje marcando una cintura envidiable. "Estoy en un momento sexy de cabeza, y eso te lo dan los años, porque todo lo vas relativizando, aunque te puedo decir que siempre he sido de ideas claras, y ahora con los años mucho más. En la madurez he comprobado que todo es más y mejor de lo que ya sientes y crees. Me cuido mucho porque mi ley es 'el gym y el ñam', porque me gusta comer; hoy lentejas con chorizo y me he hecho un bocadillo" (risas).

"Tengo que decir que después lo quemo, porque a diario hago deporte como mínimo 40 minutos, y así como lo que quiero; antes comía mal, y ahora lo cuido mucho", aseguró.

A lo largo de la entrevista, hablando de la ropa interior, confesó que la parte de abajo siempre la lleva puesta hasta para dormir. "En casa siempre lo de abajo, y lo de arriba se queda a su caer". Así lo contó con sentido del humor. "Nunca me he sentido presionada en redes sociales, a pesar de estar muy involucrada. En el embarazo de Daniela, engordé 21 kilos y en el de Miki, 33. No soy de las que salen del hospital después de parir como si no hubiera pasado nada. Tardé nueve meses en recuperar mi figura. No habrá un tercer embarazo, con dos hijos ya tengo bastante". Así de claro lo tiene.

Al preguntarle por la reciente polémica que ha surgido por la presencia de influencers en las alfombras rojas como los Premios Goya, entre otros, la actriz dio su versión muy clara: "Creo que en una alfombra roja puede haber sitio para todos. Yo he entregado premios para galas de música y no he cantado en mi vida. Lo que pasa es que hay veces que se deja fuera a gente del gremio, y eso no me parece bien; es más, yo he visto cómo a algunas actrices, cuando han ido a la gala, las han apartado de la alfombra y han dado prioridad a alguna invitada que no tenía nada que ver con el cine. La culpa no es de las influencers, ellas van porque las han invitado, ya sea la Academia o quien convoque".