Jessica Goicoechea vence en los tribunales a River Viiperi tras un episodio de violencia

Jessica Goicoechea ha puesto fin a uno de los capítulos más oscuros de su biografía. Cuatro años después de los graves sucesos que saltaron a la luz pública por el conflicto con su novio River Viiperi, la Justicia ha fallado a su favor. Tal y como ha informado el diario La Razón, el juzgado ha desestimado las pretensiones del demandante, confirmando una resolución judicial que exculpa a la joven de cualquier intromisión ilegítima.

Los hechos que originaron este largo periplo en los juzgados se remontan a marzo de 2020, coincidiendo con las primeras semanas del confinamiento domiciliario por la pandemia. En aquel momento, una fuerte discusión en el domicilio que ambos compartían en Barcelona terminó con la intervención de las autoridades. Las fuerzas de seguridad procedieron a la detención del modelo tras encontrar a la víctima con evidentes lesiones físicas, un suceso que generó una enorme repercusión mediática.

Poco tiempo después de aquel altercado, el acusado abandonó España para instalarse en Finlandia, su país natal. Lejos de guardar silencio, decidió emprender acciones legales contra la empresaria, argumentando que las declaraciones de esta habían vulnerado su derecho al honor y habían perjudicado gravemente su imagen pública, así como sus compromisos profesionales en el mundo de la moda.

Sin embargo, los tribunales han rechazado de plano estos argumentos. La sentencia concluye que no hubo vulneración alguna por parte de la joven, avalando la veracidad de los hechos denunciados en su momento. Esta desestimación de la demanda supone un alivio definitivo para la afectada, que no ha dudado en compartir su satisfacción a través de sus perfiles oficiales en internet.

En un mensaje dirigido a sus seguidores, la protagonista ha expresado la profunda liberación que siente tras conocer el fallo judicial. "Por fin puedo decir que esto se ha acabado", afirmó en un comunicado, subrayando no solo el evidente perjuicio económico que le ha supuesto tener que defenderse en los juzgados, sino también el enorme coste psicológico que ha arrastrado durante este último cuatrienio.

Con esta decisión de la Justicia se materializa el cierre de una etapa ciertamente dolorosa. El caso pone de relieve la dificultad añadida que enfrentan las figuras con gran exposición mediática cuando sus vidas privadas se convierten en objeto de escrutinio. La sentencia firme otorga ahora la tranquilidad necesaria para que la empresaria pueda centrarse plenamente en su carrera y dejar atrás este amargo trance.