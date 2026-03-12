Pablo Castellano zanja la polémica entre María Pombo y la actriz Victoria Vera

La reciente temporada de premios cinematográficos en España ha reabierto un debate recurrente en el sector audiovisual: la presencia de creadores de contenido en eventos tradicionalmente reservados a los profesionales de la interpretación. Las galas de los premios Goya y el Festival de Cine de Málaga han sido el escenario de esta controversia, tras las quejas de figuras consolidadas que se han quedado sin invitación en favor de perfiles de redes sociales.

La polémica cobró especial relevancia cuando actrices como Yolanda Ramos, Norma Ruiz o Mar Regueras expresaron su malestar al no poder asistir a la gran noche del cine español, un espacio que sí ocuparon nombres destacados del ámbito digital como Dulceida, Laura Escanes o Rosanna Zanetti. En este contexto, la veterana actriz Victoria Vera, galardonada por su trayectoria profesional en el certamen malagueño, decidió pronunciarse abiertamente sobre el tema.

Durante una intervención ante los medios de comunicación, Vera lanzó un afilado comentario dirigido a María Pombo, pese a que esta última no había asistido a ninguno de los dos eventos cinematográficos mencionados. La intérprete aseguró que las verdaderas figuras de influencia eran las actrices de las décadas de 1930 y 1940, subrayando que aquellas mujeres "leían". Al ser preguntada directamente por Pombo, Vera exclamó: "¿Quién es María Pombo? Uy, no sé... ¡La que lee! Dios mío, qué tristeza".

El dardo de la actriz hacía referencia a una declaración previa de la joven madrileña, quien reconoció hace meses que no tenía el hábito de la lectura. Lejos de avivar el enfrentamiento, la empresaria optó por responder con un tono conciliador e ironía, argumentando que comprende la postura de Vera por pertenecer a otra época. "Viene de otra generación y hasta lo puedo entender. Quizás cuando tenga 70 u 80 años me cueste entender estas nuevas generaciones", afirmó.

Tras la repercusión de estas palabras, Victoria Vera decidió rectificar públicamente y pedir disculpas por sus comentarios. Ahora, ha sido Pablo Castellano, marido de la creadora de contenido, quien ha querido zanjar de forma definitiva cualquier atisbo de conflicto entre ambas partes, restando importancia al choque generacional.

"Ya ha contestado mi mujer, lo que ha tenido que decir lo ha dicho María, y yo no tengo que decir nada más", aseguró el empresario ante las cámaras. De esta manera, Castellano ha buscado quitar hierro al asunto, insistiendo en que "no hay ninguna polémica de verdad". Para finalizar, reiteró que la respuesta de su esposa fue la correcta e invitó a no "malinterpretar ni dar más importancia a las cosas que no la tienen", cerrando así un capítulo más en el tenso debate entre la industria audiovisual clásica y los nuevos formatos de entretenimiento digital.