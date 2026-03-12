Paula Echevarría: "No es normal que en una gala de los Goya haya más influencers que actores"

Paula Echevarría se moja en la polémica de actrices contra influencers mientras patrocina una firma de lencería, donde opinó sobre la polémica de actrices contra influencers que se ha generado tras la gala de los Premios Goya. Paula afirmó que "estoy totalmente de acuerdo con compañeros que han hablado del tema". "No es normal que en una gala de los Goya haya más influencers que actores". Sin embargo, quiso matizar que no se trata de excluir a estos perfiles. "El problema no es que inviten a influencers, es que a veces no se cuenta con gente del gremio que es muy importante y que debería estar". La actriz cree que el equilibrio es posible. "Tiene que prevalecer el gremio y una vez que esa parte está cubierta, claro que puede haber cabida para otros perfiles". La actriz ilustra su argumento con un ejemplo sencillo. "Yo he ido a los Premios 40 Principales y no soy cantante", recuerda. "He entregado premios allí y no pasa absolutamente nada".

La cadena estadounidense Univision está negociando un acuerdo extrajudicial con Julio Iglesias para retractarse públicamente de las acusaciones falsas de violación que difundió contra el cantante, evitando así una demanda de 200 millones de dólares que el artista tiene preparada. Según han confirmado a Okdiario fuentes conocedoras de las conversaciones, el CEO de Univision, Daniel Alegre, está negociando personalmente con el entorno más cercano del cantante los términos de una posible rectificación que pondría fin al conflicto sin llegar a los tribunales. Al parecer, el verdadero motivo del archivo, según el entorno de Julio Iglesias, es que los testimonios de las acusadoras no se sostienen. El problema sería su credibilidad, más que su dinero.

Kylian Mbappé celebró ayer la victoria del Real Madrid en el palco, ya que está de baja porque tiene mal una rodilla, aunque eso no le impide moverse con normalidad o jugar a los bolos, como vimos ayer en exclusiva en Semana. No le acompañaba Ester Expósito.

Kiko Rivera confiesa que está feliz, y el 27 de marzo lanzará una canción llamada No hay paz sin ti —dedicada a Isabel Pantoja, que sigue en Canarias—. Lo define como la canción más especial de su vida y así lo ha descrito: "Una canción que nace desde lo más profundo de mi corazón... De esas que no se escriben con la cabeza, se escriben con el alma. Habla de errores, de heridas... Pero sobre todo habla de perdón. Porque a veces el perdón tarda en llegar, pero cuando llega... Lo cambia todo. Esta canción no nace del orgullo, nace del amor. Y aunque quizá haya llegado tarde, ha llegado de verdad. El 27 de marzo compartiré con vosotros una parte profunda de mí. Ojalá sintáis tanto como yo al escribirla. No hay paz sin ti".

Por su parte, Samantha Vallejo-Nágera ha hablado por primera vez de Paulina Rubio: "Ella era tan lista y tan manipuladora y quería tenerte tanto con ella, que te hizo dejar tu trabajo. Y yo me acuerdo que le escribí una vez. Le dije 'mira, confía en Colate Vallejo-Nágera. Él ha sido muy fiestero y muy golfo y eso nadie lo duda, pero está muy enamorado de ti y va a serte fiel'. Y desde entonces no me ha vuelto a hablar nunca más", ha confesado.