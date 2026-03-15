Dora Postigo y Nicolás Martos oficializan su amor en el Festival de Málaga

El certamen cinematográfico andaluz se ha convertido una vez más en el epicentro del glamour, reuniendo a numerosas estrellas y personalidades destacadas. En este marco inmejorable, la cantante y actriz Dora Postigo y Nicolás Martos Acosta han dado un paso definitivo en su relación sentimental. Ambos han acaparado todas las miradas al desfilar de la mano por la alfombra roja, mostrando una gran complicidad ante las cámaras que aguardaban su llegada.

La esperada imagen de la pareja se produjo durante la exclusiva fiesta organizada por la revista Vanity Fair, un evento paralelo al festival que sirvió como escenario perfecto para la oficialización de su noviazgo. La expectación mediática era máxima, dado que ambos pertenecen a dos de las sagas artísticas más importantes y respetadas de nuestro país. Ella es hija de la añorada Bimba Bosé y el realizador Diego Postigo, mientras que él es nieto de Raphael, una de las figuras más emblemáticas de la música en España.

En su encuentro con los medios de comunicación, la artista quiso compartir su entusiasmo por encontrarse en la ciudad andaluza y vivir de primera mano la efervescencia del cine español. La polifacética creadora recordó que ya ha tenido la oportunidad de adentrarse en el séptimo arte con proyectos como la película Rainbow. Sin embargo, aclaró que en esta edición su objetivo principal es empaparse del ambiente, sin la presión de tener que presentar un trabajo propio o competir en la sección oficial. Asimismo, tuvo palabras de cariño para su reciente paso por el Benidorm Fest, una experiencia que, según sus propias palabras, le permitió forjar amistades "entrañables y muy talentosas".

Al ser preguntada directamente por su esfera más íntima y su romance, la joven optó por la prudencia, aunque no pudo ocultar una sonrisa que delataba su buen momento personal. Prefirió restar solemnidad al asunto y centrarse en disfrutar del momento, dejando que las imágenes hablaran por sí solas en lugar de dar grandes titulares sobre su vida privada.

Por su parte, el nieto del legendario intérprete de Linares también experimentó su primer contacto directo con los reporteros en calidad de personaje público. Ante la pregunta sobre cómo se siente en esta nueva etapa junto a la cantante, se mostró educado pero parco en palabras. "Muchas gracias, feliz, sí", respondió, confirmando con esta breve declaración que atraviesa una etapa muy especial en el terreno sentimental. Finalmente, los periodistas aprovecharon la ocasión para plantearle una curiosa posibilidad: la de compartir escenario y cantar algún día junto a su ilustre abuelo. El joven zanjó la cuestión con gran sentido del humor: "Ja, ja, ja. No", descartando, al menos de momento, seguir los pasos musicales del patriarca de la familia.