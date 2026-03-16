La cortina de humo de Tamara Falcó para tapar el patinazo de Íñigo Onieva

Tamara Falcó defiende a Íñigo Onieva de las críticas que está recibiendo tras sus declaraciones en LOC diciendo que Vega es un club que prioriza a los españoles como socios. "No queremos que esto se convierta en el club de los latinoamericanos tampoco. Queremos que haya un equilibrio y por eso tiene prioridad el local".

Luego matizó sus palabras: "Lo que busco es el equilibrio y la comunidad latina es más que bienvenida". "Simplemente se ha generado mucho bombo por una mala interpretación de un titular desafortunado. De hecho, este proyecto no sería posible si no fuese por la comunidad latinoamericana. Ha sido un malentendido", subraya. ¿Qué hizo Tamara? Utilizar la técnica de la cortina de humo: vuelve a la carga con su historia de amor y cómo se reconcilió con Íñigo en Nochebuena

Según Alejandro Entrambasaguas en el programa Fiesta, Bertín Osborne necesita hacer frente a una cantidad cercana a los 4,3 millones de euros, porque "no tiene dinero, sólo propiedades". "En los próximos días va a tener que tomar una decisión muy importante que tiene que ver con su patrimonio económico", afirmó Entrambasaguas. El periodista aseguró haber tenido acceso a documentación que acredita la existencia de esta deuda y desveló que la estrategia que Osborne planea ejecutar para conseguir el dinero "es tremendamente arriesgada".

Bertín ha aclarado a Es la Mañana de Federico sobre esta información en la que, efectivamente, existe una operación económica en marcha que va a rematarse en las próximas horas, pero le quita importancia: "Es una operación financiera como se hacen mil todos los días". "No tiene nada que ver con mi patrimonio", añade. "Es una operación inmobiliaria".

El cantante, cansado de tener que dar explicaciones, lleva varios meses perfilando una estrategia de la que se ha hablado largo y tendido: remodelar su finca para darle un nuevo uso. "Se trata de transformar la finca en un hotel de lujo". Los usuarios del recinto podrán disfrutar de "salones de eventos, plaza de toros o helipuerto". Pero el andaluz no quiere gafar la operación y por eso se muestra cauteloso. La cifra de la que hablan quizá responde a lo que se necesita para adecentar el espacio y convertirlo en lo que pretende Bertín. Porque sus deudas van por otros derroteros y tienen que ver con el Fisco. El cantante sí tiene una deuda con la Hacienda pública española que en el ejercicio fiscal del año 2025 ascendía a 865.601 euros.

Irene Rosales estuvo en directo en ¡De Viernes! donde confesó que "Lola estaba ya en su vida, pero tampoco puedo hacer culpable a Lola de eso". Como ha comentado el director de Es la Mañana, Irene sabía que Lola estaba ya en la vida de Kiko Rivera, al igual que Irene.

Irene reconoce ahora que le produce temor que sus hijas tengan relación con Isabel Pantoja. Además, reconoció que sus hijas han hablado ya con su abuela: "Sí, pero no sé el tipo de conversación, ni nada". "Si va a tener relación que, por favor, no se deje de tener porque para unas niñas, hablando en el nombre de las mías, se les marea mucho el de repente sí, de repente no...".