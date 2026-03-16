Makoke olvida sus problemas judiciales relajándose con su novio Gonzalo

La Fiscalía de Madrid ha concluido su escrito de acusación en uno de los procedimientos judiciales más complejos que afectan a rostros conocidos del panorama televisivo. El Ministerio Público solicita una pena de cinco años de prisión para el colaborador de televisión Kiko Matamoros, mientras que para su exmujer, Makoke, exige una condena de cuatro años de cárcel. A esta última se la señala bajo la figura jurídica de cooperadora necesaria en un presunto delito de insolvencia punible y frustración de la ejecución, vinculado a la evasión de responsabilidades tributarias.

El núcleo de la acusación se centra en una estrategia presuntamente diseñada para esquivar el estricto control de la Agencia Tributaria. Según el texto remitido al juez, ambos habrían urdido un complejo entramado de sociedades instrumentales con el único objetivo de ocultar su titularidad real y evitar hacer frente a una deuda con las arcas públicas que, según las estimaciones, superaría el millón de euros. Entre los bienes que se habrían intentado blindar ante posibles embargos destaca una vivienda de lujo situada en el exclusivo municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón.

A pesar de la extrema gravedad de los hechos imputados y de la presión que conlleva enfrentarse a la Audiencia Provincial, Makoke atraviesa una etapa de sorprendente serenidad en el ámbito estrictamente personal. Alejada del ruido mediático y de la crudeza del lenguaje jurídico, la colaboradora ha encontrado su mayor refugio en su pareja actual, Gonzalo. Frente a la incertidumbre del proceso penal, ambos se han dejado ver disfrutando de planes cotidianos, exhibiendo una actitud relajada que contrasta con su delicado horizonte judicial.

En las últimas semanas, los paseos en pareja, las comidas distendidas y las escapadas fuera de la capital se han convertido en su principal antídoto frente a la presión de los medios de comunicación. La que fuera esposa de Matamoros se esfuerza por proyectar una imagen de total estabilidad, combinando el cumplimiento de sus compromisos profesionales con espacios de desconexión absoluta. Su entorno más cercano asegura que el apoyo incondicional de su novio está siendo fundamental para afrontar el desgaste psicológico.

Gonzalo no solo la acompaña en sus rutinas diarias, sino que ejerce como su principal pilar emocional para ayudarla a mantener la calma en todo momento. La inminente vista judicial amenaza con suponer un antes y un después en su prolongada y conflictiva historia con Kiko Matamoros. Mientras tanto, el reloj sigue su curso inexorable y ambos acusados preparan sus respectivas defensas para intentar desmontar las acusaciones formuladas por el fiscal, en un caso que marcará irremediablemente su futuro penal.