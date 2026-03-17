Alaska y Mario muestran su gran cariño a Gemma Cuervo

El fallecimiento de Gemma Cuervo ha sido todo un bombazo, no solo para su familia. El triste desenlace ha sorprendido a muchos compañeros de profesión en el Festival de Cine de Málaga y, cuando se enteraron, todos mostraron sus condolencias y palabras llenas de cariño y admiración hacia la actriz. Al ponerme en contacto con Alaska, me cuenta lo mucho que tanto Mario Vaquerizo como ella lo han sentido, sobre todo por la gran amistad que tienen con su hija Cayetana Guillén Cuervo, con la que he coincidido en reuniones familiares como cumpleaños y demás, tanto de Mario como de Alaska.

"Mario Vaquerizo trabajó en una película con Gemma Cuervo, en la que los dos interpretaron un papel de monja. La reina del convento, así era el título. Estuvieron durante un mes que duró el rodaje, según me ha contado Mario siempre, que no se lo pudo pasar mejor, y ahí nació una relación muy bonita. Yo fui al rodaje a verlos al convento, un fin de semana, y lo pasamos súper bien, una comedia muy divertida". Así me contó.

De la actriz tiene una opinión inmejorable. "Recuerdo cuando llegué con mi madre a vivir a España y veía al matrimonio de Gemma Cuervo y Fernando Guillén tantas veces en Estudio Uno, me llamó siempre la atención, ya no solo por sus dotes de interpretación que son indiscutibles, sino por lo guapos que eran. Eso me tenía fascinada y siempre lo he recordado. Siento mucho la pérdida, ha tenido una despedida llena de cariño, como debe ser. Son una familia muy unida".