La inesperada respuesta de Leire Martínez a un fan que insultó a La Oreja de Van Gogh en pleno concierto

El Sant Jordi Club de Barcelona ha sido testigo este pasado fin de semana de uno de los episodios más significativos en la nueva etapa profesional de Leire Martínez. La artista, que se encuentra inmersa en la gira de presentación de su primer trabajo discográfico en solitario, Historias de aquella niña, tuvo que enfrentarse a una situación de tensión cuando el fantasma de su pasado musical irrumpió en forma de insultos desde la pista.

Lo que debía ser una noche centrada exclusivamente en su evolución artística tras casi dos décadas como voz de La Oreja de Van Gogh, se vio interrumpida por los gritos de algunos asistentes. En un momento de silencio entre temas, un espectador exclamó con fuerza: "¡Que le jodan a La Oreja!", una frase que buscaba una complicidad malentendida con la cantante navarra tras su mediática y abrupta salida de la banda donostiarra en octubre de 2024.

Una respuesta tajante contra el odio

Leire Martínez, lejos de dejar pasar el comentario o alimentarlo para beneficiar su narrativa personal, detuvo el avance del concierto. Micrófono en mano y con una serenidad que cautivó al auditorio, cortó en seco la deriva de insultos: "No, no, no. No, de verdad, no, no, no. No convivo para nada con el odio y el rencor", manifestó de forma rotunda. La reacción, que ya se ha vuelto viral en redes sociales, fue recibida con una ovación cerrada por parte de sus seguidores, quienes valoraron la elegancia de la artista ante un ataque directo a sus antiguos compañeros.

La intérprete quiso dejar claro que su salida del grupo no invalida el respeto por el legado construido desde que se incorporó a la formación en 2008 para sustituir a Amaia Montero. "Para nada, han sido increíbles estos 17 años y ahora nos tenéis a todos, me tenéis a mí y les tenéis a ellos, así que es todo estupendo", añadió, zanjando cualquier conato de polémica y defendiendo la coexistencia de ambos proyectos musicales en la actualidad.

El contexto de una nueva era

Este posicionamiento de Martínez es coherente con la línea que ha intentado trazar desde que comenzó 2026. Tras un año de silencio y trabajo introspectivo después de aquel comunicado de octubre de 2024 que sacudió el pop español, Leire lanzó su álbum Historias de aquella niña el pasado 27 de febrero. Aquel debut en la Sala La Riviera de Madrid ya marcó una declaración de intenciones cuando la artista sentenció: "Hoy, aquí y ahora, pongo a Dios por testigo que no voy a volver a contestar ni una sola pregunta que haga referencia a La Oreja de Van Gogh".

Sin embargo, la realidad de los escenarios es distinta a la de las ruedas de prensa. La sombra del grupo original se ha alargado debido al inminente inicio del Tantas cosas que contar Tour, la gira de regreso de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero que arrancará el próximo 9 de mayo en Bilbao. Esta coincidencia en el tiempo ha generado una polarización entre los fans que Leire Martínez intenta desactivar a base de profesionalidad.

La salida de Leire de la banda donostiarra no fue sencilla. Ella misma ha reconocido recientemente en diversas entrevistas que durante su etapa en el grupo llegó a sentir que su criterio "nunca se escuchaba" y que, a pesar de los éxitos, se sentía "una desconocida para muchos". No obstante, su actitud en Barcelona demuestra que, por encima de las desavenencias internas que precipitaron el fin de su contrato, prevalece el respeto por una trayectoria que la mantuvo como la voz de himnos generacionales durante casi 20 años.

Con este gesto, la cantante navarra no solo protege la integridad de Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde ante el escarnio público, sino que blinda su propio presente. Al rechazar el odio como motor de su carrera en solitario, Leire Martínez se reafirma en que su disco es un proyecto nacido de la ilusión y no de la revancha, pidiendo a su público que la acompañe en este nuevo viaje sin necesidad de destruir el anterior.