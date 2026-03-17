La emisión de DecoMasters este lunes 16 de marzo de 2026 ha sido, sin duda, la más amarga y emocional desde que el talent de decoración arrancara en RTVE. Lo que comenzó como un desafío técnico de reconstrucción en la zona cero de la DANA en Valencia terminó convirtiéndose en una catarsis colectiva donde los muebles y la pintura pasaron a un segundo plano para dejar paso a las historias humanas más desgarradoras de sus protagonistas.

La gala se desplazó hasta el municipio valenciano de Picaña. Allí, las parejas de celebridades tenían una misión que trascendía lo estético: restaurar viviendas que lo habían perdido todo. La atmósfera de desolación impactó profundamente en los concursantes. "No estamos aquí para poner cuadros bonitos, estamos aquí para devolverle la dignidad a un hogar que el barro se llevó", sentenciaba una emocionada Terremoto de Alcorcón, quien —junto a su compañero Eduardo Navarrete— lideró uno de los proyectos más aplaudidos de la noche por su sensibilidad hacia las víctimas.

Sin embargo, la tensión no solo fue emocional por el entorno. El jurado, compuesto por Lorenzo Castillo y Marta Riopérez, se mostró más exigente que nunca, recordando que en situaciones de crisis la funcionalidad es tan vital como el diseño. "El color les da miedo, pero la vida necesita color para renacer", afirmaba Castillo al criticar la sobriedad excesiva de algunas propuestas. El momento de mayor tensión competitiva lo protagonizaron Eduardo Casanova y Canco Rodríguez, quienes tuvieron que enfrentarse a sus propios miedos cromáticos para sacar adelante una estancia común. "Puedo pintar de rojo si no lo veo", bromeaba Casanova mientras Canco le tapaba los ojos en un intento de superar su fobia al color, regalando el único momento de distensión de una noche cargada de lágrimas.

Solidaridad y supervivencia

El programa de este 16 de marzo se estructuró en torno al concepto de "decoración resiliente". Los concursantes se dividieron en equipos para intervenir no solo viviendas particulares, sino también espacios de uso comunitario en las zonas afectadas por las inundaciones. La victoria de la noche fue para el equipo liderado por Belén López y Raquel Meroño, quienes lograron transformar un salón devastado en un espacio lleno de luz y esperanza. El jurado destacó su capacidad para integrar elementos recuperados de la propia catástrofe, dándoles una nueva vida.

En el lado opuesto, la sombra de la expulsión planeó sobre Isa Pantoja y Asraf Beno, quienes volvieron a mostrar fisuras en su comunicación. Isa, visiblemente afectada por comentarios sobre su situación familiar, llegó a confesar frente a las cámaras: "Todo el mundo quiere que nos llevemos bien, pero si tienes una relación tóxica, sea con quien sea, hay que cortar". Finalmente, la eliminación se saldó con la salida de los influencers King Bru y Andrea, cuya falta de experiencia técnica les pasó factura en una prueba de tal envergadura, dejando a un Carlo Costanzia profundamente conmovido al despedir a sus compañeros.

La trágica confesión de Belén López

El momento más sobrecogedor de la noche ocurrió durante una pausa en las labores de restauración. En una conversación íntima con Mar Flores, la actriz Belén López abrió su corazón para revelar el episodio más oscuro de su pasado, estableciendo un paralelismo entre la reconstrucción de las casas y la reconstrucción de su propia alma tras la tragedia familiar.

"A mí me bofeteó la vida muy pronto", comenzó relatando López con la voz quebrada. La actriz compartió con la audiencia el trauma del suicidio de su padre, un suceso que marcó un antes y un después definitivo en su existencia. "Se me fue mi padre de una manera muy brutal y, después, se fue mi madre corriendo. Mi padre se suicidó y ella no lo pudo superar", confesó ante el silencio respetuoso de sus compañeros.

La intérprete describió la muerte de su progenitor como "un gran accidente" emocional del que su madre nunca logró recuperarse, falleciendo poco tiempo después debido a la tristeza. "Aquello nos dejó a todos, imagínate", añadió, explicando que esa pérdida tan temprana y violenta es lo que la ha empujado siempre a buscar la belleza y la luz en los lugares más oscuros, incluyendo su pasión por la decoración y el arte. Sus palabras no solo emocionaron a Mar Flores, sino que provocaron una oleada de mensajes de apoyo en redes sociales, convirtiendo su testimonio en un recordatorio sobre la importancia de la salud mental y el duelo.