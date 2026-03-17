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Neus Asensi vuelve a 'Torrente' tras su pelea pública con Santiago Segura

La actriz fue muy dura en 2018 con su excompañero y amigo, con el que participó en tres películas de la saga.

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La actriz fue muy dura en 2018 con su excompañero y amigo, con el que participó en tres películas de la saga.
Neus Asensi y Santiago Segura en 'Torrente: El brazo tonto de la ley' | Alamy

Neus Asensi vuelve a la saga de Torrente de la mano de Torrente Presidente, la sexta entrega del personaje creado e interpretado por Santiago Segura. La actriz está muy cambiada con respecto a la primera película que se estrenó en el año 1998 y es precisamente el tema del físico lo que le llevó a alejarse del cine. Según confesó recientemente al programa El Tiempo Justo, las circunstancias prácticamente la retiraron del cine.

"Dejó de sonarme el teléfono a los 47 años o así, que todavía tenía muy buen tipo, buena cara y todo", confesó. Esta falta de oportunidades le llevó a abandonar Madrid y vender el ático en el que vivía "porque la ciudad es muy cara". El motivo por el que dejaron de contar con ella lo tiene claro: ya no es joven. "Es una profesión que coge a gente joven y guapa, la mastica para sacarle el jugo o la escupe", explicó. En este sentido y para salir adelante, decidió invertir en propiedades: "Ahora me dedico al alquiler vacacional".

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Neus Asensi en el estreno de Torrente Presidente

Además, en 2018 protagonizó un sonado desencuentro con **Santiago Segura** coincidiendo con el 20.º aniversario de la película. Asensi interpretó el papel de Amparo en tres de las cinco películas de la saga y ese año decidió renegar de ellas. "Hoy se cumplen 20 años de una película que no tendría que haber hecho jamás. Me siguen llamando los medios a mí para hablar de ella. Si en las tres pelis de la saga en que actúo rodé en total 10 días... Que llamen a las presentadoras o a las **Belén Esteban**, que cobraron muchísimo más que yo", publicó.

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Aunque Santiago no contestó a Neus, bloqueó la cuenta de la actriz y ella contestó enseñando una captura de pantalla del bloqueo: "¡Ey! Gracias por el bloqueo en Twitter. Nada comparable con tus otros bloqueos. Suerte en la vida 'amiguete' y recuerda: el karma existe (...) Le habrán avisado, porque no me seguía ni yo a él. La inseguridad y el ego pueden matar".

**Neus Asensi** llegó a definir su participación como "un cameo en Marbella gratuito y tres sesiones de curro mal pagado en Dominicana (estuve 15 días) para promocionar en biquini un hotel donde se alojaba todo el equipo". A pesar de todo, se reconciliaron en 2024 y ella participó en la película Padre no hay más que uno 4. Durante su estreno mostró su complicidad con todo el equipo, dejando de lado los malos rollos del pasado.

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