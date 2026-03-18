La Fiscalía noruega ha dado un paso decisivo en el proceso judicial contra Marius Borg Høiby al solicitar este miércoles una condena de siete años y siete meses de prisión. El hijo de la princesa heredera Mette-Marit se enfrenta a un complejo escenario legal en el Tribunal de Oslo, donde se le juzga por cargos de violación y violencia sistemática contra varias de sus exparejas. A sus 29 años, Høiby, fruto de una relación previa al matrimonio de su madre con el príncipe Haakon, ha pasado de ser una figura periférica de la vida pública a protagonizar el mayor escándalo que ha sacudido a la Casa Real noruega en décadas, poniendo en jaque la imagen de una institución caracterizada históricamente por su cercanía y ejemplaridad.

A pesar de no ostentar títulos reales ni funciones oficiales, la gravedad de los 40 cargos que pesan sobre él —que en conjunto podrían haber sumado una pena de hasta 16 años— ha generado una expectación mediática sin precedentes. Durante la penúltima jornada del juicio, el fiscal Sturla Henriksbo subrayó el impacto devastador de los delitos sexuales, argumentando ante el tribunal que la violación deja cicatrices imborrables que pueden destruir la vida de una persona para siempre. El relato de la acusación se ha centrado no solo en episodios puntuales, sino en un patrón de comportamiento marcado por los celos, la infidelidad y el ejercicio de la violencia física y psicológica en el ámbito de la pareja.

La actitud de Høiby en la sala ha sido analizada al detalle. Vestido de manera informal con vaqueros y un polo azul, el acusado escuchó la petición de cárcel sin mostrar signos visibles de emoción, manteniendo la frialdad incluso cuando se describían las agresiones. Si bien ha admitido la autoría de ciertos delitos menores y episodios de maltrato físico, su defensa se mantiene firme en la negativa respecto a las acusaciones de violación, insistiendo en que las relaciones sexuales fueron consensuadas. Este matiz es el eje central de la disputa legal que ha mantenido al país en vilo durante las siete semanas que ha durado el proceso.

El contexto de este juicio es especialmente delicado para la monarquía. La situación de Marius se suma a otras polémicas recientes, como los cuestionamientos sobre las amistades pasadas de la princesa Mette-Marit, lo que ha generado un clima de vulnerabilidad para la Corona. Para proteger la integridad de las víctimas y el orden del proceso, el tribunal ha impuesto restricciones severas, prohibiendo la difusión de imágenes del acusado y de las denunciantes durante sus testimonios.

Con la conclusión de las sesiones prevista para este jueves, Noruega aguarda una sentencia que no solo definirá el futuro de un joven vinculado al trono, sino que también medirá la capacidad de la justicia para actuar con firmeza ante una figura de tal relevancia social.