Mario Casas y Melyssa Pinto afianzan su relación en el estreno de la película 'Zeta'

El conocido actor Mario Casas ha regresado a la gran pantalla por todo lo alto con la presentación de su último trabajo cinematográfico, Zeta. El evento, celebrado en los céntricos Cines Callao de la capital de España, ha servido no solo para conocer los detalles de este nuevo proyecto de acción, sino también para confirmar el excelente momento personal que atraviesa el actor. Para sorpresa de los asistentes y de los medios de comunicación congregados, su actual pareja, Melyssa Pinto, acudió a la cita para arroparle en una noche tan especial, evidenciando que su historia avanza con paso firme.

Aunque ambos prefirieron mantener su habitual discreción y evitaron posar juntos en el habitual photocall, la pareja demostró que su vínculo sentimental está plenamente consolidado. En su día a día se han convertido en un tándem inseparable, compartiendo rutinas y aficiones, pero siempre con la premisa de resguardar su intimidad. Sin embargo, en esta ocasión, tanto el actor como la influencer decidieron dar un paso al frente y hablaron de forma abierta sobre lo integrados que se encuentran en sus respectivas familias políticas.

Durante su encuentro con la prensa, el protagonista de Zeta se mostró inusualmente cómodo al abordar cuestiones relacionadas con su vida privada. "Las cosas, con naturalidad. Ya para mí que hoy vaya a venir, que esté con los míos también, significa que es una más", reconoció el intérprete gallego. Además, destacó la ilusión que le hacía compartir este estreno con ella: "Estoy muy contento de que vea la película. Sé que tiene muchas ganas, porque la acción es uno de los géneros que más le gustan".

Por su parte, Melyssa Pinto optó por un perfil algo más prudente, aunque no dudó en confirmar las palabras de su pareja y en subrayar la estabilidad que ha encontrado. "Yo me siento muy bien, la verdad es que estoy muy contenta y rodeada de buenas personas, con un corazón muy bonito", aseguró. Sobre la decisión de mantener su relación apartada de la primera plana, la joven fue tajante y reivindicó su derecho a la privacidad: "Vamos poco a poco, pero tampoco hay que demostrarlo. Es decir, estar enamorados no significa tener que mostrarlo públicamente a cada instante".

Finalmente, la joven quiso poner en valor el esfuerzo profesional de su pareja, mostrándose muy orgullosa del trabajo realizado en este nuevo largometraje. "Es un orgullo. Además, es una película que sé que me va a gustar porque, al final, mi género favorito es la acción. Estoy muy feliz y muy contenta. A por todas, que siga trabajando y creciendo", concluyó. Con estas declaraciones, ambos dejan claro que construyen un futuro común basado en el apoyo mutuo y el respeto por sus respectivas carreras.