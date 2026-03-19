Almeida comparte una tierna foto junto a su hijo por el Día del Padre

José Luis Martínez-Almeida celebra este 19 de marzo su primer Día del Padre y ha querido compartir con sus seguidores de Instagram una tierna fotografía con su hijo Lucas. Un día después de protagonizar una divertida anécdota después de que una paloma le defecara encima durante un discurso —quizás una señal de suerte—, el alcalde de Madrid demuestra que está en un momento personal muy dulce.

En la imagen Almeida aparece sentado dándole el biberón a su hijo, nacido en julio de 2024. La tierna fotografía está repleta de comentarios de seguidores y amigos que le desean lo mejor en este día tan especial; entre ellos Carmen Lomana, Christian Gálvez o el periodista Antonio Rossi. "¡Feliz Día del Padre!", escribe el regidor madrileño.

La paternidad junto a su mujer, Teresa Urquijo, ha sido el mejor momento de su vida. "No me imaginaba que iba a estar tan con la baba caída. Para mí es maravilloso poder llegar a casa, ver a mi hijo y pasar más tiempo en familia", confesó en El Programa de Ana Rosa en septiembre del año pasado.

El entusiasmo de Almeida por este nuevo capítulo siempre lo ha mostrado. A finales de agosto definió a Lucas como un "bebé trampa", porque se porta tan bien que hasta les deja dormir, algo que le anima a pensar en ampliar la familia: "El segundo va a caer, eso seguro", adelantaba entonces en una entrevista con El Mundo.