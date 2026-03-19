Ivana Rodríguez, la hermana de Georgina, fue una de las invitadas al desfile organizado por la firma Pedro del Hierro dentro de la MBFWM. Antes del desfile posó para la prensa, y confesó la experiencia de su paso por el programa Top Chef, demostrando sus dotes como pastelera. "Estoy encantada, es una experiencia única y lo estoy disfrutando mucho, y me llevo algo de todos mis compañeros". Así lo explicó.

Al preguntarle por todo lo que se ha armado por la visita de su hermana al Valle de los Caídos, su respuesta fue muy clara. "La verdad es que ella no lo ha hecho con ninguna mala intención, porque todo lo que sea música, canto y cultura, le apasiona, y el gregoriano más; es uno de los pocos sitios de Europa donde se puede disfrutar de ello, y por esa razón ha ido. Las críticas no le han afectado mucho porque está acostumbrada y ya tiene callo. Ha sido un tema cultural sin más".

Ivana me comentó lo bien que se lleva cuando le pregunté por su futuro cuñado, Cristiano Ronaldo. "Nos llevamos muy bien, es genial, estoy encantada, para mí es un referente. Si tuviera que definirle, diría que es alguien del que debes aprender. Cuando estoy con él, escucho, aprendo, interiorizo y lo disfruto. Todavía no tengo traje escogido para la boda, espero que esta semana de la moda salga".