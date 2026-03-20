Anita Williams da la cara ante las críticas y muestra su dedo amputado: "No voy a tener una uña nunca"

Anita Williams ha decidido dar un paso al frente para acallar las dudas que, durante semanas, han rodeado al accidente que sufrió en GH Dúo. La exconcursante de realities, conocida también por su paso por La isla de las tentaciones y Supervivientes, ha mostrado por primera vez sin vendajes el estado actual de su dedo, afectado por una amputación parcial tras un percance en plena prueba del programa.

El incidente, que se produjo durante el desarrollo de una de las dinámicas del concurso, obligó a una intervención médica urgente. La propia Williams ha explicado que la lesión no fue menor, ya que los cirujanos tuvieron que actuar directamente sobre el hueso para poder cerrar la herida: "Me tuvieron que limar el hueso para poder coserme. Todavía no está curado del todo y por eso no lo había enseñado antes".

Polémica en redes sociales

Hasta ahora, la influencer había mantenido la zona cubierta con un vendaje que se había convertido en una imagen habitual en sus apariciones públicas. Sin embargo, ese hermetismo alimentó las sospechas de algunos usuarios en redes sociales, que llegaron a cuestionar la veracidad o la gravedad de lo ocurrido. Harta de las acusaciones, ha respondido con claridad: "Por favor, parad ya de tomarme por mentirosa porque ni miento ni voy a mentir".

La retirada del apósito ha permitido comprobar las secuelas visibles que arrastra. Williams ha confirmado que la lesión tendrá consecuencias permanentes, entre ellas la pérdida definitiva de la uña: "No voy a tener una uña nunca, pero no pasa nada". Además, ha reconocido que sigue notando sensaciones extrañas en la zona afectada, una especie de hipersensibilidad que describe como "cuando tocas algo y te da calambre".

Evolución médica de la lesión

En cuanto a la evolución médica, la recuperación no ha sido sencilla. Según su propio testimonio, gran parte del proceso lo ha llevado a cabo en casa, con revisiones periódicas, y bajo estrictas indicaciones para evitar infecciones. De hecho, los especialistas le recomendaron mantener el dedo protegido en todo momento, lo que explicaría la prolongada presencia del vendaje.

No obstante, en una consulta reciente recibió nuevas pautas. Aunque la evolución es positiva, los médicos detectaron que la herida presentaba humedad, por lo que ahora debe dejarla más tiempo al descubierto, especialmente en una fase en la que, según ha señalado, está "a punto de caerse la última costra".

A nivel funcional, la exconcursante asegura haber recuperado en buena medida la movilidad, aunque todavía deberá someterse a rehabilitación para completar la recuperación. Un proceso que ha compaginado con una intensa agenda profesional, marcada por su presencia en eventos y programas de televisión, lo que en ocasiones le llevó a priorizar la estética cubriendo la lesión.

Más allá de lo físico, Williams también ha dejado entrever el impacto personal del accidente, aunque trata de afrontarlo con perspectiva. "Lo que me hace estar fuerte es refugiarme en todas las personas que les falta una pierna, que le faltan extremidades", ha confesado, intentando relativizar su situación.