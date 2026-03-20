Cancelado el reality 'The Bachelorette' por las duras imágenes de la protagonista pegando a su pareja delante de su hija

La cadena estadounidense ABC ha decidido cancelar la próxima temporada del famoso reality de citas The Bachelorette a tres días de su estreno después de que hayan salido a la luz unas imágenes en las que se ve a su protagonista Taylor Frankie Paul agrediendo a su expareja con una silla y en presencia de su hija. "Ante el vídeo que salió a la luz, hemos decidido no continuar con la nueva temporada en este momento. Nuestro enfoque es apoyar a la familia", aseguró un portavoz de Disney Entertainment Television a la revista People a raíz del vídeo publicado por TMZ.

En las imágenes difundidas por el citado medio se ve un enfrentamiento que tuvo lugar en 2023 entre Taylor y su expareja Dakota Mortensen. La mujer le agarra del pelo, le propina varios puñetazos, le da patadas e incluso le tira un taburete que llega a impactar en su hija Indy, fruto de un matrimonio anterior, que entonces tenía cinco años. A pesar de los intentos de Mortensen de que pare porque la niña está sentada en el sofá, ella insiste hasta que termina llorando. Según el informe policial, el golpe le produjo un chichón en la cabeza a Indy.

🚨 EXCLUSIVE: Taylor Frankie Paul repeatedly attacked Dakota Mortensen during the 2023 incident in which she pled guilty to aggravated assault; video shows that one of her children was struck during the fight. Trigger Warning. https://t.co/77CKYpLxvn pic.twitter.com/avr49EacY3 — TMZ (@TMZ) March 19, 2026

La policía llegó a la casa esa noche después de que un vecino alertara del ruido y los gritos. En el vídeo que se ha presentado en el juicio, se escucha a un agente intentando separar a la pareja. Taylor Frankie Paul fue detenida, se declaró culpable y fue puesta en libertad condicional durante tres años, un castigo que finaliza este mes de agosto. Como parte del acuerdo judicial, la fiscalía retiró cuatro cargos, entre ellos violencia doméstica en presencia de un menor, abuso infantil y daños a la propiedad. Además, si su comportamiento es adecuado, la condena no aparecerá en sus antecedentes penales.

En septiembre de 2025, Taylor ya confirmó en el podcast Call Her Daddy que los cargos habían sido retirados, calificando este incidente como el "momento más difícil" de su vida. "Nunca quise hacer daño a mi hija ni hice nada intencional contra mis hijos", afirmó. En el programa Good Morning America, confesó que ha sido "difícil ver los titulares", en lo que debería haber sido un momento emocionante por el estreno de The Bachelorette, que finalmente ha sido cancelado.

Las acusaciones de violencia doméstica son mutuas desde hace años a pesar de que el único vídeo que ha salido a la luz es este. La División de Servicios para Niños y Familias del estado de Utah tiene una investigación abierta para ambos, que han recibido la orden de someterse a una evaluación psicológica. Una representante de Taylor ha calificado este último movimiento como "la última entrega de su interminable, desesperada y destructiva campaña para dañar a Taylor sin importarle las consecuencias para su hijo". Y añadió: "Publicar un vídeo antiguo y editado selectivamente en el cumpleaños de su hijo es un intento reprobable de desviar la atención de su propio comportamiento".

Taylor Frankie Paul es toda una celebridad en Estados Unidos. En 2022 saltó a la fama gracias a TikTok por sus vídeos costumbristas sobre las mujeres mormonas de Utah, conocido como el centro de la cultura mormona y sede mundial de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El escándalo llegó cuando reconoció que su exmarido Tate Paul y ella hacían intercambios de pareja con otros matrimonios mormones.

Con su estilo de vida y el de sus amigas influencers creó la corriente MomTok en las redes sociales, con tal éxito que llegaron a protagonizar su propio reality: La vida secreta de las esposas mormonas (disponible en Disney+). El adelanto de la cuarta temporada muestra a Taylor en la cama con su ya expareja, Dakota Mortensen, y padre de su hijo menor, Ever, de dos años, solo unas semanas antes de que ella viajara para participar en la grabación de The Bachelorette.