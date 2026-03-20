La divertida anécdota de Rodolfo Sancho con Tom Cruise, David Bisbal y Jorge Lorenzo

Centrado en sus próximos proyectos profesionales y eludiendo las cuestiones sobre su vida personal, Rodolfo Sancho acudió el pasado jueves al plató de El Hormiguero en Antena 3. El intérprete asistió junto a la también actriz Megan Montaner para promocionar el inminente estreno de la segunda temporada de la serie Entre tierras. Durante la entrevista conducida por Pablo Motos, el invitado no hizo ninguna mención a la delicada situación que atraviesa su hijo, Daniel Sancho, quien actualmente cumple una condena de cadena perpetua en la prisión tailandesa de Surat Thani por el asesinato de Edwin Arrieta, a la espera de la resolución de los recursos presentados por su defensa.

Lejos de abordar el drama familiar, el protagonista de la velada prefirió mantener un tono distendido y anecdótico a lo largo de su intervención televisiva. De este modo, sorprendió a los espectadores al desvelar una curiosa historia que tuvo lugar hace varios años y que involucró a personalidades tan dispares como el cantante David Bisbal, los pilotos de motociclismo Ángel Nieto y Jorge Lorenzo, y la estrella de Hollywood Tom Cruise. Según explicó, todo ocurrió durante un viaje al circuito de Laguna Seca, en California, organizado cuando él formaba parte del elenco de la ficción La señora para Televisién Española.

El actor relató que el fallecido Ángel Nieto ejerció como anfitrión de lujo en el recinto estadounidense, guiándoles por las distintas instalaciones. Fue en la zona de boxes donde Sancho protagonizó un percance que desató las carcajadas del público. "En boxes con las cámaras delante, nos enseñaron las mangueras de presión de agua para limpiar las piezas. Haciendo el paripé, pulsé la manguera y salió el agua disparada", confesó. El resultado de su torpeza recayó directamente sobre el artista almeriense: "Miro para atrás y veo a David mirándome con los rizos goteando".

Sin embargo, los despropósitos no terminaron con ese remojón accidental. Durante los entrenamientos previos a la carrera, el intérprete se encontraba observando la destreza de Jorge Lorenzo sobre el asfalto. Impresionado por "la velocidad, el ruido y lo cerca que van unas ruedas de otras", no tuvo mejor idea que espetarle al piloto balear una frase poco afortunada: "Vais que os matáis". La respuesta del deportista fue contundente y le hizo ver su error de inmediato. "Me dijo: 'Eso no se le dice a un motorista. Te aviso con los ojos de eso que acabas de hacer'. Lo siento, Jorge, de verdad, no fue mi intención", rememoró Sancho con una sonrisa de arrepentimiento.

Para coronar un fin de semana verdaderamente insólito, el grupo recibió la noticia de que el aclamado actor Tom Cruise iba a hacer acto de presencia en el evento deportivo. La llegada del protagonista de Misión imposible estuvo a la altura de su estatus cinematográfico. "De repente apareció un helicóptero. Se baja tan normal y ahí le conocimos. Tal cual", describió el invitado, aún asombrado por la espectacularidad de la escena.

En la recta final del programa, dejando a un lado las vivencias del pasado, el madrileño compartió algunas reflexiones sobre su oficio. Preguntado por las mayores dificultades a la hora de interpretar, reconoció que las escenas dramáticas suponen su mayor desafío. "Llorar es lo más difícil para mí. El problema es cuando dicen 'acción' y quieres llorar; eso te convierte en mal actor", analizó. Para lograr que la emoción resulte auténtica frente a las cámaras, aseguró que es imprescindible aplicar una técnica precisa para "sentir cuando toca", dado que, por naturaleza, "nadie quiere llorar".