Rocío Flores, muy cortante cuando le preguntan por Gloria Camila

Firme, tranquila y dispuesta a zanjar especulaciones. Así ha aterrizado Rocío Flores en el aeropuerto de Madrid, lista para sentarse en el plató del programa ¡De Viernes! emitido en Telecinco. Su objetivo es dar su propia versión sobre el reciente distanciamiento que mantiene con su tía, Gloria Camila Ortega. A pesar de intentar mantener un perfil bajo ante los reporteros, la joven no ha podido evitar dejar entrever algunos detalles sustanciales sobre este conflicto familiar.
En un primer momento, la colaboradora de televisión ha asegurado en reiteradas ocasiones que prefería guardar silencio. "No tengo nada que decir", respondía ante las insistentes preguntas sobre el revuelo mediático originado por su desencuentro con la hija de José Ortega Cano. Su principal argumento para no profundizar ante las cámaras a pie de calle fue su compromiso laboral: "Estoy esta noche y mañana en dos programas (...), sabéis que no puedo decir nada". Sin embargo, a medida que avanzaba la improvisada entrevista, ha soltado frases muy reveladoras que arrojan luz sobre la situación.
Uno de los rumores que circulaban apuntaba a que el detonante de la disputa podría estar relacionado con Manuel Cortés, el hijo de Raquel Bollo. Entre risas, la nieta de la inolvidable artista ha desmentido rotundamente esta hipótesis: "Todas las teorías están geniales, pero yo no tengo nada que decir". Además, ha querido aclarar que no existe ningún interés sentimental por su parte hacia el cantante, subrayando que mantienen una buena relación desde que eran muy pequeños.
Pese a la evidente tensión y el distanciamiento actual, la protagonista ha dejado claro que sigue queriendo a su tía, afirmando que "no hace falta ni que responda" cuando se le ha cuestionado sobre sus sentimientos hacia ella. No obstante, se ha mostrado mucho más cauta al abordar las posibilidades de una futura reconciliación. "Que no tengo ni idea (...); de verdad chicos, es que no puedo decir nada", ha señalado, evidenciando que el enfado es profundo y que la solución pacífica no parece estar cerca.
En un intento por delimitar responsabilidades, ha añadido de forma rotunda: "Solamente sé que Gloria es Gloria y yo soy yo y fin". Con una ligera sonrisa, ha evitado enviar cualquier tipo de mensaje conciliador tras el abandono del plató de El Tiempo Justo por parte de Gloria: "No, ninguno, nada, cero (...). No tengo nada que decir", ha insistido, aunque ha reconocido que comprende perfectamente la bomba informativa que ha supuesto la noticia de su ruptura amistosa para la prensa del corazón.
Finalmente, el momento más destacado de sus declaraciones se ha producido al ser preguntada sobre si el motivo del cisma era tan grave como para cortar lazos de raíz. En ese instante, ha decidido pasar la pelota al tejado ajeno: "Es que eso no me lo tienes que preguntar a mí". De esta forma, ha confirmado de manera velada que fue la actriz quien tomó la drástica iniciativa de bloquearla. "Ya está, es que la polémica está contestada. ¿Qué quieres que te diga, que me ponga a llorar?", ha zanjado, con un tono que denota cierta incomprensión ante la actitud tomada por la hermana de su madre.