María José Suárez: "Lo mejor que me ha pasado en la vida es mi hijo"

María José Suárez, acompañada de su madre, ha vuelto después de muchos años a las Fallas y ha disfrutado como si hubiera sido la primera vez. Una organización impecable al igual que el pasado año, de la mano de Remedios Cervantes y Alicia Ors, que nos volvieron a alojar el Novotel Valencia Lavant, al frente del mismo Rodrigo Gomes, que es toda una garantía.

El miércoles por la noche estuvimos visitando el estudio de pintura del artista Jesús Arrúe, uno de los preferidos de Madonna, y a continuación fuimos a ver "La Nit del Foc" a casa del cirujano plástico Giovanni Bistoni, con unas vistas espectaculares ya que vive en una décima planta, y lo pudimos disfrutar muchísimo. Al día siguiente recorrimos las Fallas y después a un ático en la Plaza del Ayuntamiento para ver la 'mascletá' , que es sobrecogedora, y por la noche en el mismo lugar la "cremá". Mejor imposible.

Treinta años han pasado desde que María José Suárez se alzara con la corona de Miss España. Lo recuerdo muy bien, fue en Salamanca y desde entonces tenemos una buena amistad. "Lo estoy pasando muy bien, recordando la primera vez que estuve, y feliz por lo bien que está mi madre, y lo mucho que lo está disfrutando. No me he vestido con este traje regional tan típico porque considero que hay que saber llevarlo. No es como el de sevillana, qué es más fácil. Éste pesa mucho, es muy rico, se luce mucho, aunque nunca se sabe, si de repente un año me lo pongo, acompañada de un valenciano… Ahora después de tantos acontecimientos, estoy muy tranquila. Llevo 2 años de soltería, que yo misma estoy sorprendida, pero también lo necesitaba, porque la ruptura con Alvaro Muñoz Escassi fue muy tormentosa, y hay que dejar que el tiempo pase. Tengo un hijo, que es lo más importante que me ha pasado en la vida, y él es lo primero en todo lógicamente. Tiene 8 años y ya ha vivido con su padre y después con mi segunda pareja, y ahora no me apetece que tenga que pasar por lo mismo, a no ser que ya sea una relación muy segura. Con Jordi, el padre de mi hijo tenemos una buena relación, sobre todo por el crio. Decidimos de mutuo acuerdo que el crio viviera conmigo en Sevilla, porque él viaja continuamente, pero en cuanto puede se lo lleva a pasar juntos unos días en Barcelona, y que también vea a sus abuelos". Así lo explicó.

La sevillana sigue con su negocio de moda, pero no tiene ninguna intención de volver a abrir tienda. "Cerré la de Sevilla, y después Madrid. Perdí mucho dinero y ahora la venta es online. Sigo con mi marca y estoy muy contenta. Disfruto mucho de mi etapa televisiva. Afortunadamente no tengo deudas con Hacienda, puedo pagar todo, hasta mi casa de Sevilla, así lo hice con lo que me dieron al vender la de Madrid. Lo que si tengo es un recuerdo maravilloso de mi etapa madrileña. Había mucho trabajo, he hecho grandes amistades, como sabes, con Raquel Revuelta, Elena Tablada, y más. ¡Hablamos todos los días!. Con Bertin trabajando lo paso muy bien, es muy profesional, no suele hablar de temas personales, tenemos un trato estupendo y nunca ha intentado ligar conmigo, así es mucho más cómodo, le conocí cuando me nombraron Miss Sevilla."

Quienes siempre disfrutan mucho con las Fallas son Pepa Muñoz también conocida como la del 'Qüenco de Pepa', que así se llama su restaurante, uno de los más emblemáticos de Madrid, y su mujer Mila Nieto; al igual que Fiona Ferrer, que tampoco quiso perderse la cita con los ninots.