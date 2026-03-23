Estupor ante el título y la portada de las memorias de Bigote Arrocet sobre Teresa Campos: "Es delictivo y repugnante"

La relación entre Edmundo "Bigote" Arrocet y María Teresa Campos parece estar destinada a escribirse en los juzgados, años después de su mediática ruptura a través de un mensaje de texto. Tras semanas de rumores sobre las intenciones del chileno de publicar un libro de memorias, el programa Fiesta ha revelado detalles que han dejado el plató en un estado de estupefacción absoluta. El humorista busca contar "su verdad", pero se enfrenta a un blindaje legal infranqueable: Terelu Campos y Carmen Borrego son las herederas universales de los derechos de imagen de su madre, lo que prohíbe a Edmundo utilizar su nombre o fotografías para lucrarse con la publicación.

La chispa saltó cuando la periodista María Eugenia Yagüe reveló en exclusiva que el propio Arrocet se puso en contacto con ella para pedirle que escribiera el prólogo del libro. Sin embargo, la respuesta de la veterana cronista fue un "no" rotundo y tajante tras conocer el título provisional que maneja el autor. "Con ese título, yo no se lo hago", sentenció Yagüe ante la mirada atónita de sus compañeros. "Un título que se baraja es 'Y Teresita se quería casar'", aseguró.

La reacción de la presentadora, Emma García, fue subiendo de tono a medida que procesaba la información. "Yo no doy crédito", repetía una y otra vez, visiblemente afectada por lo que consideraba una falta de respeto a la memoria de la que fuera su compañera y referente televisivo. Ante la pregunta de Yagüe sobre si le parecía "terrorífico", la presentadora fue clara: "No me gusta, es algo absolutamente innecesario".

Una portada "delictiva" y el veredicto del público

El momento de mayor tensión se vivió cuando Emma García pudo ver la propuesta de portada. Su indignación fue tal que decidió acercarse a una mujer del público, llamada Manuela, para conocer una opinión ajena al mundo de la televisión. La reacción de la espectadora fue visceral: "Qué poca vergüenza. Un poco de respeto. Fíjate cuando lo vean las hijas. Es una vergüenza".

Emma, visiblemente descolocada, continuó expresando su rechazo: "Es que es todo, es el título y esto que no se puede ni describir. Si esa es la portada, que con el título ya se me había quedado un poquito aquí... No tengo palabras". El ambiente en el plató se volvió unánime contra el humorista, con colaboradores como Kike Calleja lanzando "zascas" directos y sugiriendo títulos alternativos que dejaban a Arrocet en muy mal lugar.

El contexto legal: ¿Un posible delito contra el honor?

Más allá de la ética, el debate se trasladó al terreno jurídico. Alejandro Entrambasaguas puso sobre la mesa la gravedad legal del asunto. Según el periodista, si esa portada llega a ver la luz, Edmundo podría enfrentarse a consecuencias penales: "Podría ser constitutivo de delito contra el derecho al honor porque, aunque María Teresa haya fallecido, sus hijas podrían ejercer ese derecho".

Este nuevo capítulo profundiza la brecha entre el clan Campos y el que fuera el último gran amor de la comunicadora. Mientras Edmundo intenta sortear la prohibición de usar el nombre de Teresa buscando títulos e imágenes alternativas, la familia se mantiene alerta para proteger el legado de la "reina de las mañanas", dejando claro que no permitirán que se comercialice con su memoria de forma irrespetuosa.