Juan del Val y Carmen Duerto hablan sin filtros sobre la faceta de escritora de Alejandra Rubio

La reciente confirmación del embarazo de Alejandra Rubio, una información que adelantó Libertad Digital, ha acaparado la atención mediática durante las últimas semanas, pero la hija de Terelu Campos sigue generando titulares por otros frentes profesionales. Lejos de conformarse con su papel habitual en la pequeña pantalla, Alejandra ha decidido dar un paso más en su carrera y probar suerte en el mundo editorial.

En los próximos días verá la luz su primera incursión literaria, titulada Si decido arriesgarme. Se trata de una novela juvenil cuyo argumento ha llamado poderosamente la atención de sus seguidores y de la prensa del corazón. El protagonista masculino de la obra es descrito como un expresidiario cubierto de tatuajes y poseedor de una mirada cautivadora, unos rasgos que recuerdan inevitablemente a su actual pareja, Carlo Costanzia.

Como era de esperar, esta reinvención profesional de la colaboradora televisiva no ha pasado desapercibida y ha suscitado reacciones muy diversas entre distintas personalidades del panorama cultural y mediático. Uno de los primeros en pronunciarse ha sido Juan del Val. El escritor, que se alzó con el último Premio Planeta gracias a su obra Vera, una historia de amor, ha preferido mantener una postura prudente y respetuosa ante este debut.

"A mí me parece muy bien", aseguró el tertuliano, restando importancia a las críticas previas que a menudo rodean a los personajes públicos que deciden publicar un libro. Para él, el veredicto final sobre el éxito o el fracaso de la nieta de María Teresa Campos dependerá de los lectores.

Sin embargo, no todas las opiniones han sido igual de conciliadoras. La periodista Carmen Duerto se mostró mucho más rotunda e irónica al ser preguntada por esta nueva faceta de la joven. Haciendo gala de un tono crítico, cuestionó abiertamente la legitimidad de este tipo de proyectos impulsados por la popularidad televisiva.

"¿Alejandra Rubio, escribiendo? Bueno, hay mucha gente que escribe. Es un ejercicio. Pero ¿cómo escribe? ¿A mano? No sé, no te podría decir. En fin, hay intrusismo en todos los sitios", sentenció. Además, al especular sobre la temática de la obra y sus posibles tintes autobiográficos, añadió entre risas: "Ah, ¿una novela erótica? Pues entonces le va muy bien, sí. Igual hay alguien que aprende de erotismo".

Este debate pone de manifiesto, una vez más, la frecuente controversia que surge cuando figuras procedentes del entretenimiento digital o televisivo deciden adentrarse en la industria editorial, un fenómeno comercial cada vez más habitual que sigue dividiendo a la crítica y al público de nuestro país.