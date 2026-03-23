Natalia Jiménez escandaliza a México por usar una ambulancia para no llegar tarde a una fiesta

Natalia Jiménez está en el centro de la polémica después de compartir un vídeo en sus redes sociales en el que mostró el peculiar método que utilizó para no perderse la fiesta del también cantante Carlos Rivera: trasladarse en una ambulancia con las señales de emergencia activadas.

Tras cumplir con un compromiso musical en Ciudad de México, decidió buscar una alternativa rápida para llegar a tiempo al festejo de su amigo. La solución fue abordar una ambulancia que avanzó entre el tráfico utilizando la sirena, lo que le permitió acortar significativamente el trayecto.

❌❌ INACEPTABLE E ILEGAL : La cantante española NATALIA JIMÉNEZ utilizó una ambulancia con la sirena y luces encendidas, para llegar a la fiesta de CARLOS RIVERA en Humantla, Tlaxcala ‼️😡😡 Esto que hiciste @NataliaJimenez fue ilegal 👎🏽👎🏽👎🏽 En México, el uso de sirenas y… pic.twitter.com/cEePeKRMrI — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) March 22, 2026

El momento fue documentado en tono relajado y humorístico, lo que provocó reacciones inmediatas entre sus seguidores. Mientras algunos tomaron el episodio como una anécdota divertida, otros criticaron duramente la decisión, señalando que este tipo de vehículos deberían utilizarse exclusivamente para emergencias reales.

La situación abrió un debate en plataformas digitales sobre el uso adecuado de los servicios de emergencia, así como la responsabilidad de las figuras públicas al difundir este tipo de acciones. De momento, la intérprete no ha hablado sobre la polémica ni dado explicaciones.