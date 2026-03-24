Isabel Gemio: "Hemos recaudado cerca de 100.000 euros"

Un año más, la gala solidaria que organiza Isabel Gemio, que tiene como fin la recaudación de fondos para continuar investigando todo lo referente a enfermedades raras, ha sido de nuevo un éxito. La periodista lleva luchando desde que a su hijo Gustavo le diagnosticaron distrofia muscular de Duchenne, motivo por el cual Isabel creó la fundación que lleva su nombre.

"Nuestra organización ya ha cumplido la mayoría de edad y estoy muy feliz. Las firmas patrocinadoras que nos apoyan son todas fantásticas y el agradecimiento es inmenso. Me paso la vida pidiendo para la fundación y la respuesta no puede ser más bonita. En este último encuentro la recaudación ha ascendido a cerca de 100.000 euros, que van íntegramente destinados a poner en marcha nuestros proyectos. Los de la gala anterior están dando sus frutos; todos se evalúan por el CSIC. Uno de ellos tiene que ver con niños que aún no tienen diagnóstico y a toda la familia se le hace una prueba genética", así lo contó.

Este año la cita se celebró en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en la que hubo, como es habitual, sorpresas para los asistentes, tales como viajes de lujo y una magnífica cena que corrió a cargo del chef Mario Sandoval. Amigos, empresas familiares de enfermos y gente anónima, aparte de conocidos, dan todo su apoyo para que la gala sea un éxito, y cada año lo consiguen. Se entregan los Premios Mecenas de Oro, que este año han recaído en una marca que siempre ayuda y en un particular que es la madre de un niño que tiene la misma enfermedad que Gustavo.

Hizo entrega del premio Sandra Golpe. Los Morancos, Los Alpresa o Ainhoa Arteta actuaron de forma totalmente desinteresada. En la subasta, Nuria González se quedó con la estancia del exclusivo hotel ZEM en la localidad de Altea; por su parte, Pedro Trapote, dos entradas para el regreso a los ruedos de Morante de la Puebla el Domingo de Resurrección en la Maestranza. También se subastaron sesiones de belleza de la firma Massumeh, vinos de las bodegas de Emilio Moro y almuerzos en el restaurante El Qüenco de Pepa, que asistió acompañada de su mujer Mila Muñoz, recién llegadas de las Fallas de Valencia. Como era de esperar, todo un éxito muy merecido.

Felicidades.