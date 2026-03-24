Chabelita resucita a los fantasmas de Cantora: "Veo cosas, soy médium"

La Crónica Rosa de Es la Mañana de Federico, presentada por Federico Jiménez Losantos e Isabel González, junto a los periodistas Paloma Barrientos y Daniel Carande, ha girado en torno a las últimas e impactantes declaraciones de Chabelita en el programa Decomasters donde se declaró "médium".

La hija de Isabel Pantoja aprovechó su intervención en el espacio para detallar una serie de experiencias paranormales vividas en la finca Cantora, asegurando poseer capacidades de percepción espiritual y haber tenido contacto directo con la figura de Francisco Rivera 'Paquirri'.

Durante la emisión del programa, la colaboradora sorprendió a los presentes al definir su naturaleza personal de una manera inédita hasta la fecha. "Yo soy muy mística. Veo cosas, siento cosas... soy médium", afirmó. Según su testimonio, la atmósfera de la finca gaditana está marcada por una presencia que ella identifica claramente con el fallecido torero.

El incidente en el cuarto de Paquirri

El punto central de su relato se centró en un episodio ocurrido durante su infancia, específicamente en una de las estancias más privadas de la propiedad: el cuarto de soltero del diestro. Isa Pantoja relató cómo una de las empleadas o allegadas a la familia la encontró en una situación que generó alarma inmediata en el clan. "Fui allí y de repente estaba riéndome sola. Me preguntaron con quién hablaba y yo señalé a la pared. Para mí, él vive en esa casa. Yo le vi", declaró Isa, refiriéndose a Paquirri.

La reacción de su madre, Isabel Pantoja, ante este suceso no se hizo esperar. Según la joven, la tonadillera tomó medidas drásticas para evitar que la situación se repitiera o que su hija siguiera interactuando con lo que ella percibía en esa habitación. "A raíz de eso, mi madre no me dejó entrar nunca más en ese cuarto", explicó, subrayando el hermetismo que rodea a ciertos sectores de la vivienda.

Sensaciones actuales y conexión espiritual

A pesar de que los hechos narrados se remontan a sus primeros años de vida, Isa Pantoja insistió en que esa sensibilidad no ha desaparecido con el tiempo. Aunque nunca llegó a conocer al padre de su hermano Kiko Rivera, asegura que la conexión es real y palpable cada vez que regresa al domicilio familiar. "No le conocí, pero es como si le conociera. Se me ponen los pelos de punta solo de pensarlo", confesó mientras describía la energía que, según su criterio, impregna los pasillos de Cantora. La joven vinculó estas vivencias a su capacidad de percibir "energías" que otros miembros de la familia parecen ignorar o tratar con temor.

Estas declaraciones añaden un nuevo capítulo al misticismo que siempre ha rodeado a la finca de Medina Sidonia, sugiriendo que, más allá de los conflictos legales y familiares, existen motivos de índole espiritual que mantienen a la tonadillera anclada a las paredes de su refugio.

La Crónica Rosa sobre "la aparición taurina"

"Con la población de fantasmas que ha habido en Cantora, Chabelita tiene trabajo como médium", ha bromeado el director del matinal de esRadio, Federico Jiménez Losantos. "Creo que es producto de una ensoñación, ella ya habló sobre esa famosa escena con Paquirri (...) Existe una cosa que se llama sugestión que ha podido generar esa aparición taurina", ha añadido la subdirectora de la Crónica, Isabel González.

"Yo eso de los fantasmas no lo veo claro, os acordáis de aquel cuarto, dentro de un cuarto, dentro de un cuarto donde estaban los famosos trastos de torear de Paquirri y luego resulta que era mentira y solo había un cuarto", ha señalado Federico, sobre todas las leyendas que han girado en estos años en torno a Cantora.