Crecen los rumores de romance entre Nicole Kidman y Simon Baker: "Tenemos una química que vibra"

Nicole Kidman vuelve a situarse en el centro de todas las miradas gracias al éxito de la serie Scarpetta, pero no solo por su trabajo en pantalla. Su aparición reciente junto a su compañero Simon Baker, mundialmente conocido por la serie El mentalista, ha despertado todo tipo de rumores sobre una posible relación más allá de lo profesional.
Durante la presentación del proyecto, ambos acapararon la atención por su cercanía y complicidad. Un simple gesto fue suficiente para desatar especulaciones: ¿se trata únicamente de química interpretativa o hay algo más entre ellos? La serie, basada en las novelas de Patricia Cornwell, ha supuesto un nuevo triunfo para Kidman, consolidándola como una de las grandes figuras del thriller actual. Sin embargo, en esta ocasión, la conversación no se centra solo en su papel, sino también en lo que ocurre fuera del set.
Nicole Kidman growing close to Australian actor as they're spotted holding hands after Keith Urban divorce https://t.co/9JCh5gLUDL pic.twitter.com/mP0YW3muOJ— Page Six (@PageSix) March 21, 2026
Las sospechas se han intensificado porque ambos actores no solo comparten protagonismo en la ficción —donde interpretan a una pareja—, sino que también se han mostrado especialmente cercanos en eventos públicos. Este comportamiento ha llevado a muchos a preguntarse si su relación ha traspasado la pantalla.
A esto se suma el contexto personal de la actriz, que recientemente puso fin a su matrimonio con el cantante Keith Urban tras casi dos décadas juntos, lo que ha hecho que cualquier gesto cobre aún más relevancia mediática. Pese a todo, por el momento no hay confirmación oficial sobre la naturaleza de su vínculo. Mientras tanto, la conexión entre Kidman y Baker —ya sea fruto de una sólida amistad o de algo más— sigue alimentando titulares y dejando en el aire una pregunta: ¿ha encontrado la actriz un nuevo amor o todo forma parte del juego promocional?
"Tenemos una química que vibra", confesó la actriz en una entrevista con The Daily Telegraph, dejando claro que su entendimiento va más allá de lo profesional. Tanto es así que fue la propia Kidman la que propuso a su compañero de reparto que aceptara el papel en Scarpetta y así cumplir su deseo de trabajar juntos. "Nos conocemos desde hace muchísimo. Siempre he querido hacer algo importante con Simon", explicó, añadiendo que "fui yo la que le pidió: '¿por favor, por favor, harías esto conmigo?'. Él estaba en un momento de su vida en el que podía decidir estar fuera de casa y dedicarse a lo que le apeteciera, así que fue el destino. Me dijo que sí".