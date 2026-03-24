El dramático relato de Joaquín Torres tras más de dos años de pesadilla: "No quería seguir viviendo"

Joaquín Torres ha atravesado a lo largo de los últimos dos años la que probablemente sea la etapa más convulsa y dolorosa de su vida. Una suma de trágicas circunstancias personales y de salud le llevaron a una profunda crisis emocional. Todo comenzó a finales del año 2023, cuando sufrió un grave accidente de moto que le obligó a someterse a múltiples intervenciones quirúrgicas, dejando secuelas con las que todavía convive en la actualidad.

A este revés médico se unió el duelo familiar. En marzo de 2024, el arquitecto tuvo que despedirse de su madre, Joaquina Vérez Vivanco, y apenas unos meses después, también afrontó la pérdida de su padre, Juan Torres Piñón. Para culminar este difícil ciclo, durante el verano de 2025 se hizo pública su ruptura matrimonial con el director de programas de televisión, Raúl Prieto, tras más de una década de relación y dos años de matrimonio.

Este cúmulo de infortunios le hizo tocar fondo, tal y como él mismo relató el pasado lunes durante su reciente aparición pública en la cena solidaria por el XVIII aniversario de la Fundación Isabel Gemio. Visiblemente emocionado y sin poder contener las lágrimas en algunos momentos, Torres reconoció que llegó a perder el rumbo por completo. "Perdí a mi padre, a mi madre, perdí a mi pareja, me perdí a mí mismo", explicó a Europa Press.

La dureza de la situación le llevó a experimentar pensamientos autodestructivos, reconociendo que llegó a plantearse el abandono total. "Yo no quería seguir viviendo. Era completamente destructivo (...) Quería desaparecer", admitió con sinceridad, lamentando haber llegado a ese punto de desesperanza y sintiendo cierto pudor al verse como un mal ejemplo para sus seres queridos.

Sin embargo, el panorama actual es muy distinto. A base de esfuerzo personal y ayuda profesional, se encuentra en pleno proceso de recuperación. Torres acude a terapia y afirma sentirse mucho mejor, habiendo aprendido una valiosa lección vital. En este sentido, destacó la necesidad de fomentar el amor propio por encima de todo. "Yo era el último en mi lista (...) Y hoy soy suficiente (...). Hoy me quiero", aseguró, recordando que la vida es un regalo que debe aprovecharse al máximo y sin quejas.

Respecto a su expareja, el arquitecto también dedicó unas palabras para aclarar en qué punto se encuentra su relación actual tras el divorcio. Torres confesó que Raúl Prieto le dejó en un instante de máxima vulnerabilidad. "Me dejó en un momento que yo le pedí que no me dejara. A lo mejor no salvábamos nuestra pareja, pero necesitaba el apoyo y él no pudo", rememoró con tono calmado. Pese a todo, asegura que no guarda rencor, aunque subraya que ahora mismo precisa de tiempo y espacio para poder forjar, de cara al futuro, una relación sana tras trece años en común.