Isabel Pantoja vende Cantora a un empresario libanés por más de un millón de euros

La emblemática finca Cantora, vinculada durante décadas a Isabel Pantoja, ha cambiado definitivamente de manos tras cerrarse su venta por una cifra superior al millón de euros. Según se ha dado a conocer en el programa Fiesta, la propiedad ya no pertenece ni a la artista ni a la entidad bancaria. "Hay un nuevo propietario de origen libanés que ha comprado Cantora", explicó la periodista Mónica Vergara.

El comprador, un empresario con nacionalidad francesa, llevaba tiempo interesado en hacerse con la finca e incluso habría intentado anteriormente adquirir parte de la propiedad. Sobre el proceso de venta, también se han revelado detalles económicos y administrativos. "1.200.000 euros ha pagado este señor", señaló el periodista Kike Calleja, quien añadió que la operación se prolongó debido a comprobaciones legales. "Se ha tardado mucho en firmar porque, al ser una persona extranjera, ha tenido que pasar un registro antiblanqueo para acreditar la procedencia del dinero".

Además, el proceso incluyó movimientos dentro del entorno familiar. "Este señor le había hecho una oferta a Kiko Rivera por su parte que él había aceptado, pero en esa llamada que se ha producido entre madre e hijo Isabel le pide a su hijo que no acepte ese dinero, que ella ya buscaría inversores", relató el colaborador.

En cuanto al futuro de la finca, todo apunta a un uso vinculado al mundo ecuestre. Según Vergara, entre las opciones que maneja el nuevo propietario estaría "montar una yeguada". Con esta operación se cierra una etapa clave en la historia personal y mediática de la tonadillera, ya que Cantora fue durante años su hogar, lugar de peregrinación de sus fans y muy visitado por reporteros y paparazzi.