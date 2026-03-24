El proceso de regeneración de imagen en el que se halla sumido Mediaset España continúa encontrando piedras en el camino, y casi todas tienen el mismo origen: el estilo de hacer televisión que durante años impuso La Fábrica de la Tele. Tras la reciente sanción por vulnerar el honor de la desaparecida Mari Carmen y sus muñecos, el grupo de Fuencarral recibe ahora un nuevo revés judicial que confirma que el "todo por la audiencia" no sale gratis.

La Audiencia Provincial de Gijón ha ratificado la condena a Mediaset por la vulneración sistemática del honor, la intimidad y la propia imagen de una mujer anónima, señalada en su día como supuesta amante de Antonio David Flores. El fallo no solo obliga al grupo a indemnizar a la afectada y a su marido con un total de 150.000 euros, sino que pone el foco en la agresividad de unos formatos que, bajo el paraguas de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva, desdibujaron los límites éticos del periodismo.

"El tribunal subraya que se provocó una pérdida del anonimato de personas sin relevancia pública, revelando aspectos íntimos que carecían por completo de interés general".

Lo más dañino para la imagen institucional de Mediaset no es solo la cuantía económica, sino la confirmación de una estrategia de acoso circular. La sentencia detalla cómo el señalamiento comenzó en la docuserie de Rocío Carrasco y se ramificó, de forma orquestada, a través de Sálvame, Socialité, Viva la vida y Ya es mediodía.

Esta estructura de "retroalimentación del escándalo", tan característica de la etapa liderada por La Fábrica de la Tele, convirtió la vida de ciudadanos anónimos en carne de cañón para el entretenimiento, llegando incluso a grabar conversaciones telefónicas sin consentimiento y a perseguir a familiares en sus domicilios.

Las costas de un modelo agotado

La justicia no solo desestima el recurso de Mediaset, sino que le impone las costas del proceso, cerrando así un capítulo oscuro que la actual directiva intenta dejar atrás. Este tipo de sentencias son el recordatorio de una era donde el sensacionalismo punitivo sustituyó a la deontología profesional, dejando a su paso un rastro de víctimas legales y un daño reputacional a la marca Telecinco que, a día de hoy, todavía lucha por sanar.

Con la retirada obligatoria de estos contenidos de sus plataformas, Mediaset da un paso más en el borrado de un pasado reciente que, lejos de ser el motor de la cadena, se ha convertido en su principal lastre judicial y ético.