Alejandra Rubio y su primo José María Almoguera rompen su relación y dejan de seguirse en Instagram

La frágil tregua que mantenían Alejandra Rubio y su primo José María Almoguera ha llegado a su fin. Tras meses de distanciamiento y un reciente acercamiento, los nietos de María Teresa Campos han vuelto a protagonizar un duro enfrentamiento público que ha culminado con la ruptura total de su relación, escenificada con el fin de su seguimiento mutuo en las redes sociales.

El detonante de este nuevo conflicto familiar ha sido el anuncio del segundo embarazo de la hija de Terelu Campos. La colaboradora acudió al programa ¡De Viernes! para hacer pública la noticia de que será madre nuevamente a finales de año junto a Carlo Costanzia. Esta revelación pilló por sorpresa tanto a su tía como a su primo, quienes se enteraron en directo de la buena nueva.

La reacción de José María Almoguera, presente en las instalaciones de la cadena, no se hizo esperar. El hijo de Carmen Borrego se mostró visiblemente molesto por la falta de confianza de su prima y le dedicó unas palabras cargadas de ironía frente a las cámaras: "Enhorabuena, felicidades. Disfruta mucho de tu segundo hijo y comparte todo con los que quieras. Y pues nada, que disfrutes con los que realmente consideres que son tu familia".

Lejos de apaciguar los ánimos, la respuesta de Alejandra Rubio fue contundente. La joven no dudó en acusar a su familiar de aprovechar la situación para generar polémica y obtener un beneficio económico. Según sus declaraciones, había mantenido el secreto por estrictos motivos médicos y prefirió compartirlo únicamente con su entorno más íntimo. "Si se quiere utilizar esto para ganar dinero, fenomenal. Tener esta actitud así de dolido cuando yo he dicho que no tengo nada en contra es darse un protagonismo que no le pertenece", sentenció la colaboradora televisiva.

La escalada de tensión continuó en los días posteriores. Durante su intervención en el espacio Vamos a ver, poco antes de anunciar su retirada temporal de la televisión, la nieta de María Teresa Campos reconoció que quizás debió informar a su tía, a la que considera una persona importante en su vida. Sin embargo, se mostró tajante respecto a su primo, afirmando que actualmente está fuera de la ecuación.

Como respuesta final, el hijo de Carmen Borrego volvió a tirar de sarcasmo al asegurar ante los medios que iba a ganar "un dineral" hablando del tema, dejando claro que la buena sintonía entre ambos "es ya cosa del pasado". Este cruce de declaraciones ha dinamitado cualquier puente de diálogo, confirmando que la ruptura familiar es, a día de hoy, absoluta.