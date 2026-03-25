Carla Barber, indignada con las bajas laborales: "Tengo a una desde hace cinco meses y sube historias en la playa"

Carla Barber ha generado debate tras pronunciarse sobre el uso de las bajas laborales en España. En una intervención reciente en el podcast Búscate la vida de José Elías y Eric Ponce, la empresaria y doctora en medicina estética expresó su preocupación por ciertos comportamientos que, según afirma, ha observado en su entorno profesional.

Barber señaló que algunas personas que se encuentran de baja médica continúan mostrando en redes sociales una actividad que, a su juicio, no parece coherente con su situación. En concreto, mencionó casos en los que trabajadores publican contenido en plataformas como Instagram mientras están oficialmente ausentes de sus puestos de trabajo.

"Ahora, si alguien se da de baja, ni siquiera sabes por qué se da de baja. Tengo a una de baja desde hace cinco meses y ahí está en Instagram subiendo historias en la playa, haciéndose las uñas... Es maravilloso", criticó con sarcasmo. "Y yo y el resto de sus compañeros partiéndose el culo a trabajar. ¿En qué mundo vivimos? ¿En un mundo en el que si trabajas y te esfuerzas te critican? Alguna empresa sí genera sin que el jefe se levante, pero en mi caso, el gordo, si yo no me levanto, no se factura", aseguró.

La empresaria enmarca estas declaraciones en un contexto de aumento del absentismo laboral, una tendencia que, según distintos datos, se ha intensificado en los últimos años. Desde su perspectiva, este fenómeno supone un reto importante para las empresas, que deben reorganizar sus equipos y asumir costes adicionales.

Con 35 años, la empresaria presume de tener un imperio a raíz de su éxito en la medicina estética y, pese a la exigencia de su trabajo, los resultados respaldan su esfuerzo. Clínicas Carla Barber ha experimentado un crecimiento notable, contando actualmente con un equipo de unas 35 personas y cifras económicas relevantes: "Facturo 11 millones y medio de euros al año y tengo un Ebitda de un 34%. Hay una empresa que tiene más de un 50, otra tiene un 40 y pico", detalló.