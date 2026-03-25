Demostrando una vez más que lleva el ritmo en las venas y que la música le apasiona, José Ortega Cano ha protagonizado unas imágenes que se han vuelto virales en las redes sociales. El diestro asistió al concierto solidario de Glenda Gaby en la Iglesia de San Antón de Madrid, donde se dejó llevar por la actuación de una manera muy peculiar.

Tal y como ha publicado en exclusiva la revista Diez Minutos, el torero se marcó un inesperado baile utilizando un capote imaginario. Ajeno a las miradas de los demás asistentes, el maestro llegó a tirarse al suelo y a realizar una serie de posturas de gran elasticidad, con los ojos cerrados y evidenciando una enorme entrega. El espectáculo dejó a los presentes literalmente sin palabras y ha generado multitud de comentarios en internet.

Ante el revuelo suscitado, su hija Gloria Camila ha querido pronunciarse públicamente. Abordada por las cámaras de Europa Press, la joven no ha podido ocultar una sonrisa cuando los reporteros han elogiado la agilidad de su progenitor, señalando que está hecho un verdadero jovenzuelo. "La verdad es que sí", ha admitido con simpatía.

Lejos de sentirse avergonzada por la efusividad de la escena, la hija de Rocío Jurado ha salido en férrea defensa de su padre. "Está muy bien (...) yo le he visto genial", ha aseverado ante la prensa destacando su envidiable forma física. Asimismo, ha querido dejar claro que se siente profundamente orgullosa del torero: "A más de uno le gustaría llegar a esa edad y con esa flexibilidad". Según ha explicado, el maestro mantiene esa vitalidad porque "está poniendo en práctica el yoga, el pilates y la danza". "Si él es feliz, da igual lo que diga el resto", ha sentenciado con firmeza.

Por otro lado, la joven también ha aprovechado la ocasión para reaccionar a otros temas de actualidad, como la sorprendente retirada de la televisión de Alejandra Rubio, con la que Gloria Camila ha mostrado cierta comprensión. "Eso suele pasar a veces (...) si lo necesita, pues es la decisión que debe tomar entonces", ha comentado, restando dramatismo a la situación.

Preguntada sobre si ella misma se planteó una medida similar tras su mediática ruptura con Rocío Flores, la joven ha recordado que ya tomó distancia en el pasado. "Yo en su momento ya me fui, pero ahora estoy bien", ha explicado. Sin embargo, ha preferido mantenerse al margen de los problemas ajenos y no ha querido revelar si le ha dado algún tipo de consejo a Alejandra Rubio. "Es que no voy a entrar más en detalles de vidas ajenas que no son la mía (...) ¿Quién soy para decirle nada a nadie?", ha zanjado al respecto.

Finalmente, Gloria Camila se ha referido a las recientes informaciones que apuntan a un distanciamiento con su grupo de amigas, un rumor que se suma a la ya conocida frialdad en la relación con su sobrina. "Eso es una cosa que yo dije, que había cerrado más el círculo (...) no es nada nuevo", ha confirmado. Pese a la insistencia de los medios, ha evitado aclarar si su reconciliación sentimental con Álvaro García ha influido en este cambio de actitud vital. "Bueno, pues mira, es que no os lo voy a contar a vosotros como comprenderéis", ha afirmado tajante. "Cada uno sabrá lo que ha hecho en su vida (...) yo estoy muy bien y muy tranquila", ha concluido.