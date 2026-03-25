El mundo del espectáculo y la música urbana en Argentina atraviesa una de sus semanas más convulsas tras el estallido de un conflicto que involucra a tres de las figuras más mediáticas del momento: Tini Stoessel, Emilia Mernes y Rodrigo De Paul. Lo que comenzó como un intercambio de gestos sutiles en plataformas digitales ha escalado en las últimas horas hasta convertirse en una trama de supuestas traiciones, mensajes filtrados y un quiebre que parece definitivo en la relación entre las dos cantantes.

La mecha se encendió de manera definitiva cuando se detectó que Tini Stoessel dejó de seguir a Emilia Mernes en Instagram, un movimiento que en la era de las redes sociales equivale a una declaración de guerra pública. Este gesto no fue aislado; casi de inmediato, figuras del entorno íntimo de la Selección Argentina y amigas cercanas a Tini, como Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes, replicaron la acción, dejando a la intérprete de Exclusive en una situación de aislamiento mediático que le costó, según reportes de métricas digitales, la pérdida de más de 200.000 seguidores en cuestión de días.

El trasfondo de esta enemistad, según las versiones que han cobrado fuerza en programas de espectáculos como Infama, se remonta a una supuesta serie de interacciones entre Emilia Mernes y Rodrigo De Paul. Periodistas argentinos aseguran que la discordia nació a partir de chats privados que habrían llegado a manos de Tini. La hipótesis que maneja la prensa es que estos mensajes habrían sido enviados en un periodo de crisis o breve separación entre el futbolista y la cantante a finales de 2024, momento en el que ambos coincidieron en su soltería. Sin embargo, otras fuentes sugieren que el malestar de Tini proviene de actitudes 'provocativas' que Emilia habría tenido en eventos privados, específicamente durante la fiesta de los Campeones del Mundo.

La tensión se ha trasladado incluso a los escenarios. Durante su reciente gira FUTTTURA, se observó que Tini Stoessel habría realizado ajustes en su repertorio, omitiendo o modificando partes de canciones que solía compartir profesionalmente con Emilia, lo que fue interpretado por sus fanáticos como una señal de distanciamiento profesional absoluto. Por su parte, el entorno de Emilia Mernes asegura que la cantante atraviesa un momento anímico delicado. Fuentes cercanas a la artista de Entre Ríos afirman que se siente "angustiada y deprimida" por la magnitud que ha tomado el escándalo y por las acusaciones de haber intentado interferir en la relación de su colega.

Rodrigo De Paul, en medio del ojo del huracán, intentó calmar las aguas con un gesto contundente. Coincidiendo con el cumpleaños número 29 de Tini Stoessel este 21 de marzo, el futbolista publicó un romántico mensaje en sus redes sociales llamándola su 'persona favorita' y reafirmando su amor. La respuesta de Tini fue igualmente intensa, lo que para muchos fue una estrategia de "frente unido" ante los rumores de crisis provocados por la supuesta aparición de los chats con Mernes. Incluso, durante una de sus presentaciones, Tini bromeó ante el pedido de casamiento de sus fans, respondiendo con un susurro que alimentó los rumores de boda.

Mientras tanto, el conflicto ha generado una grieta en el género urbano. Otras figuras como María Becerra también habrían tomado distancia de Emilia Mernes, dejando de seguirla y alimentando las teorías de un boicot profesional previo. La situación actual presenta un panorama complejo: por un lado, una pareja que intenta blindarse mediante demostraciones públicas de afecto; por el otro, una artista que enfrenta una crisis de imagen y el rechazo de un sector influyente de su industria. El silencio oficial de los protagonistas sobre los detalles técnicos de la pelea solo ha servido para que los rumores y las filtraciones periodísticas se hayan disparado.