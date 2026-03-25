Ortega Cano presume de elasticidad tras volverse viral con su actuación en un acto benéfico

José Ortega Cano se convirtió en protagonista absoluto del tradicional concierto solidario de Glenda Gaby celebrado en la Iglesia de San Antón en Madrid. Lejos de permanecer discreto entre el público, el diestro se vino arriba hasta el punto de transformar el recital en su propio espectáculo, acaparando todas las miradas y dando lugar a las imágenes más comentadas de las últimas horas.

Lo que comenzó como una participación amable terminó derivando en una auténtica performance. Ortega Cano no dudó en subirse al improvisado escenario para cantar rancheras, hacer los coros a la artista y, finalmente, lanzarse a bailar con un capote, totalmente entregado a la música. Sus movimientos, cada vez más exagerados, acabaron con el torero por los suelos, contorsionándose y moviéndose al ritmo del espectáculo ante la atónita mirada de los presentes.

El público, entre sorprendido y divertido, no perdió detalle de la escena. El vídeo publicado por la revista Diez Minutos se hizo viral rápidamente y generó todo tipo de comentarios. Entre ellos, el de su hija Gloria Camila, que se ha tomado las imágenes con humor, destacando la agilidad de su padre y restando importancia a la polémica. También el propio torero ha reaccionado, mostrándose orgulloso de su actuación y presumiendo de elasticidad, asegurando que se le da muy bien bailar pese a las críticas.

"Estaba muy bien. Sí, sí. Estaba en la iglesia del padre Ángel y, nada, me dio por hacer con el capote. Y a su vez flexioné las piernas y los brazos pero porque tengo mucha elasticidad y se me da muy bien", reconoció orgulloso a sus 72 años. "Ah bueno, eso sí, eso siempre lo he tenido", afirmó cuando la prensa le comentó su agilidad y su arte, confesando que le ha llamado "mucha, mucha" gente para felicitarle por su increíble actuación.