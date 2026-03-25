Ponemos el contador a cero: ¿cuánto va a tardar Alejandra Rubio en volver a la televisión?

Dos revistas llevan hoy a portada a Alejandra Rubio con Carlo Costanzia y con el hijo de ambos en una imagen familiar. Se abre la veda: la hija de Terelu ya no puede excusarse en que ella no comercia con su vida. Su paso por el sofá de ¡De Viernes! para confirmar su embarazo marca un antes y un después, le guste o no.

Este martes Alejandra anunciaba en pleno directo en uno de los programas de Telecinco en los que trabaja que deja la televisión. Abandona el medio del que vive para poder disfrutar de su embarazo sin sobresaltos. Esa es la excusa oficial. Por delante tiene la Semana Santa, el lanzamiento de su libro, el verano y después su parto. Pero el contador ya está corriendo, a la espera de su regreso (que será, sin duda, por la puerta grande). Eso si no la ficha otra cadena.

Diez Minutos y Semana publican las instantáneas de la bonita familia que han formado durante una escapada juntos a Málaga, ciudad en la que las Campos conservan la casa de María Teresa.

LAS REVISTAS HOMENAJEAN A ROCÍO DÚRCAL EN EL 20 ANIVERSARIO DE SU MUERTE

Rocío Dúrcal murió un 25 de marzo de hace 20 años y las revistas le rinden homenaje con reportajes en los que recuerdan su vida, tanto la que desarrolló sobre los escenarios, como la privada, que fue narrada por ella misma en una época en la que los artistas famosos no renegaban de los medios.

Sus hijas son casi tan generosas como ella y este miércoles conceden una entrevista a ¡Hola! en la que hablan de la proyección en los cines de México de Rocío Dúrcal: 20 años sin ti, una reedición del concierto que la cantante interpretó en 1991 en aquella ciudad. Carmen y Shaila Morales rememoran los nervios de su madre antes de salir a escena, la fuerza con la que se entregaba a cada canción y su afán de perfeccionismo.

"Mi madre conectaba con todas las generaciones gracias a su música y a su capacidad para transmitir emociones", explica Shaila, que añade que su principal disfrute era ver a su familia unida. Carmen, que ve en su hermana la herencia musical de la familia, explica que poner en marcha este proyecto las ha unido aún más. "Abrir cajas con fotos, recuerdos y notas de mamá nos removía tanto por dentro que a veces teníamos que parar".

¡HOLA! JUNTA A CUATRO DAMAS DE LA COMUNICACIÓN REUNIDAS EN LA TRADICIONAL CAPEA DE MARIO SANDOVAL

¡Hola! ha perdido una oportunidad fantástica de dedicar su portada a Paloma Cuevas junto a su padre, Victoriano Valencia. Tenemos que ir a páginas interiores para contemplar la foto, en la que vemos a padre e hija tan cariñosos como siempre en la grada de un tentadero organizado por el chef Mario Sandoval. No hay rastro de Luis Miguel.

A cambio, ¡Hola! publica una imagen en la que posan juntas 'las reinas de la tele': Isabel Gemio, Susanna Griso, Ana Rosa Quintana y Mariló Montero. Todas ellas acudieron a la llamada del cocinero el pasado domingo 22 de marzo, y las cuatro posan por primera vez en mucho tiempo en la finca en la que almorzaron con la cruz del Valle de los Caídos de fondo. Casi una metáfora.

A la finca El Jaral de la Mira, en la sierra de Guadarrama, también acudió José Ortega Cano, que se sentó delante de Paloma y de Victoriano y que no bailó ni hizo gimnasia. El torero estuvo bastante más calmado que este lunes por la noche en la parroquia de San Antón, que regenta el padre Ángel, cuando deleitó a los asistentes con una coreografía improvisada a caballo entre el pilates y el desparrame que ha hecho que el momento supere al famoso "estamos tan a gustito" de la boda de Rociíto.

SUSANNA GRISO Y LUIS ENRÍQUEZ, EN CAPILLA

Diez Minutos lleva precisamente a portada a Susanna Griso durante un paseo matinal con su novio, Luis Enríquez. Los dos cuentan los días para su boda, que se celebrará el próximo 25 de julio en la Costa Brava. La presentadora salió a pasear a su perro con su novio el domingo 22 de marzo. Poco antes estuvo en la famosa capea de Sandoval, también acompañada por Luis.

CÓCTEL DE NOTICIAS

Garbiñe Muguruza presenta a su primer hijo en la portada de ¡Hola!. En su búsqueda de nuevos personajes, ¡Hola! recurre a la tenista para ilustrar su página principal.

Los Matamoros, felices en la boda de Irene, la pequeña del clan. Kiko ejerció de padrino en una ceremonia celebrada en Córdoba sin famosos ni grandes fastos. Laura y Diego, los hermanos de la novia, estaban felices.

Cayetano Rivera ya hace vida con la familia de Tamara Gorro. Todas las revistas recogen la salida del torero con los hijos de la influencer para comer en un restaurante madrileño. El diestro se mostró especialmente atento con la "yaya" de Tamara, que es como se refiere ella a su abuela.

La reina Sofía se quita el luto en Miami. Sofía de Grecia ha visitado la ciudad americana en un viaje oficial y se ha dejado ver vestida por varios diseños que su modista de cabecera, Alejandro de Miguel, ha confeccionado especialmente para ella.

Gonzalo Miró ya lleva ocho años de relación con Noelia, con la que ya convive. Diez Minutos publica varias fotos del presentador subiéndose en su Maserati después de almorzar juntos en el restaurante La Dorada. Ella es modelo y azafata de vuelo y antes se dedicó a ser azafata en los paddock.