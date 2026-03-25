TVE financia con dinero público el documental de 'Benita' (Maestro Joao) avalado por Igualdad

El Maestro Joao saltó a la fama en 2018 gracias a su participación en Supervivientes tras varios años echando el tarot telefónico en una televisión local. Su desparpajo y sentido del humor le llevaron a hacer carrera en Telecinco con realities como Gran Hermano VIP o El tiempo de descuento, así como colaboraciones en Zapeando o Y ahora Sonsoles. El vidente anunció en 2024 durante su participación en Baila como puedas (TVE) que transicionaría a mujer tras 60 años engañándose a sí mismo: "He decidido hacer la transición y ser verdaderamente quien yo soy, que fue lo que parió mi madre. Me llamaré Benita como ella".

Tras pasar por quirófano en 2025 y operarse los genitales, los pechos y el cuello, entre otros retoques, Benita Castejón asegura que se siente plena y muy feliz por haber tomado esta decisión. Con su cambio también llegaron las oportunidades laborales, especialmente de RTVE, que el próximo 31 de marzo estrenará en La 2 el documental basado en su vida, coincidiendo con el Día Internacional de la Visibilidad Trans. El pasado martes fue presentado en la sede del Ministerio de Igualdad con la compañía de amigas como Belén Esteban, Lola Lolita o Ivana Rodríguez, además de contar con la presencia de María Eizaguirre, directora de Comunicación de la cadena pública, y Ana Redondo, ministra de Igualdad.

RTVE presenta 'BENITA' (@benitaimparable), la docuserie que acompaña a su protagonista en el viaje más importante de su vida. ✨ ESTRENO el próximo martes 31 de marzo a las 22:20h en @la2_tve y @rtveplay. https://t.co/wmIeuHG3ci#BenitaImparable pic.twitter.com/mvUqrAWq8H — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) March 25, 2026

"Este proyecto ha supuesto finalizar algo que se había convertido en un milagro para mí. Ha supuesto algo súper importante, hacer algo que yo sentía y darle más presencia a lo que yo sentía, porque quien he sido siempre y sobre todo el sentir que iba a poder hacer que mucha gente... No es ayudar, es que no creo que sea ayudar, pero por lo menos ver, conocer, saber, visibilizar, entonces supone algo súper importante para mí", confesó emocionada en la presentación. "No me ha costado trabajo dar el paso porque he estado muy bien rodeada, yo sabía quién era, llevo toda la vida sabiendo quién era", añadió.

A raíz del anuncio del documental, algunos vídeos antiguos de Benita (antes Maestro Joao) han vuelto a la actualidad, especialmente una intervención en Sálvame en 2019 en la que su discurso era completamente diferente. "Antes creía que quería ser mujer", confirmó a la pregunta de Jorge Javier Vázquez sobre su etapa como artista transformista. Incluso negó la afirmación de Sofía Cristo: "Ya naces siendo una mujer". "¿Y ahora qué he hecho? ¿La he matado?".

Benita en 2019 opinaba así sobre su identidad. Por ponernos en situación. https://t.co/3mbmeQ8NML pic.twitter.com/iIKGziV2BG — Brko 🇵🇸 (@KsprHsr) March 13, 2026

La nueva identidad de Benita, financiada y contada al mundo con dinero de los españoles, ha generado multitud de críticas en las redes sociales: "Mis impuestos para Benita. Qué feliz me siento. Gracias"; "¿Benita es el mismo tipo que se dedicaba a estafar a ancianas incautas con los números 900?"; "Ministra, hasta el mes de marzo se ha producido el asesinato de una mujer cada cinco días"; "El Ministerio de Igualdad al servicio del delirio trans, como no podía ser de otro modo".