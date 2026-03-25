Una exintegrante del grupo The Pussycat Dolls se queda fuera del reencuentro por apoyar a Donald Trump

The Pussycat Dolls fue una de las bandas de pop femeninas más grandes de los 2000, formada por Nicole Scherzinger, Carmit Bachar, Ashley Roberts, Jessica Sutta, Melody Thornton y Kimberly Wyatt con éxitos en listas de todo el mundo como Don't Cha, Buttons o When I Grow Up. Tras una gira de éxito y una serie de desencuentros entre sus cantantes, el grupo decidió disolverse en 2010 y formar un nuevo grupo liderado por Scherzinger, sin demasiado éxito.

Tras varios intentos de regresar, carreras en solitario y las críticas porque el grupo siempre giró en torno a un grupo de bailarinas que rodeaban a Scherzinger, la banda anunció recientemente que se embarcará en una gira para celebrar el 20 aniversario de su creación, aunque solo con tres de sus componentes originales: Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt y Ashley Roberts. El tour estaba programado para 2020, pero la pandemia y los compromisos profesionales obligaron a posponerla. Ahora, seis años después del anuncio, dos de sus componentes han reconocido que no fueron invitadas.

Carmit Bachar ya publicó en sus redes que desconoce por qué sus compañeras no se pusieron en contacto con ella, mientras que Jessica Sutta habló con total libertad durante una entrevista en el podcast The Maverick Approach. El motivo, según ella, tiene que ver con Donald Trump. La actriz, cantante y bailarina explicó que este movimiento de exclusión se debe a su asociación con el movimiento Make America Great Again (MAGA) que nació como apoyo al presidente de Estados Unidos desde su primera campaña. "Me relacioné con Bobby Kennedy, que está alineado con MAGA", explicó sobre su acercamiento a las políticas del secretario de Salud y Servicios Humanos estadounidense.

Aunque antes la política no era algo importante para ella, Sutta decidió interesarse más porque su vida "dependía de ello". En una entrevista con Daily Mail en 2025, la cantante contó que sufrió una lesión "debilitante" a causa de la vacuna contra la Covid-19, y que por ello, acabó haciendo campaña por Robert F. Kennedy Jr., conocido por su postura antivacunas. "La gente me grita: '¡Eres MAGA, eres MAGA!' Y sí, soy MAGA. Lo reafirmó con más fuerza porque estoy harta de que la gente me diga quién debo ser", confesó, a pesar de reconocer que no está de acuerdo con todas las políticas de Trump.