Ylenia Padilla vuelve a Telecinco tras cinco años alejada del foco mediático

Ylenia Padilla lleva cinco años alejada de la televisión y las redes sociales, pero ahora ha dado un paso al frente y ha decidido romper su silencio mediático de la mano de Telecinco. El próximo 27 de marzo será la invitada del programa ¡De viernes!, donde desvelará qué le llevó a abandonar su carrera en la pequeña pantalla y refugiarse en su Benidorm natal.

"Ya no podía aguantarlo más, no estaba feliz. Se me empezó a linchar", dice en el avance emitido este miércoles por Telecinco a la pregunta de Santi Acosta de por qué abandonó el medio. ¿En quién te has apoyado en estos cinco años?", es otra de las cuestiones que le plantea el presentador. "He vuelto a mi fe en Jesús", confiesa la exconcursante de Gran Hermano VIP. "Tenía totalmente claro que jamás iba a volver, pero nunca digas nunca", apunta en un momento de la entrevista, que se emitirá íntegra este viernes a partir de las 21:45 horas.

💥 EL REGRESO DE YLENIA en ¡De Viernes! 💥 Este viernes a las 21:45h en @telecincoes pic.twitter.com/CKfVzoOYL0 — Mediaset España (@mediasetcom) March 25, 2026

Hace apenas un mes anunció su regreso a las redes sociales de forma muy discreta. Ylenia ha abierto perfiles en X, TikTok e Instagram y ha sido precisamente en este donde ha publicado un comunicado aclarando su participación en La cárcel de los gemelos, el programa organizado por los creadores de contenido Carlos y Daniel Ramos, responsables de La casa de los gemelos. "Hola a todos, muchísimas gracias por tantísimos mensajes de apoyo, un placer teneros por aquí. Os dejo este pequeño comunicado para aclarar que, por motivos personales de fuerza mayor, finalmente no formaré parte del proyecto La cárcel de los gemelos", anunció entonces.

La de Benidorm ha estado refugiada en su localidad arropada por su círculo más cercano, personas que nunca han traicionado su confianza y han respetado su deseo de anonimato. Labrador es el que dio algunos detalles el pasado mes de diciembre durante su paso por La casa de los gemelos, programa en el que estuvo a punto de participar Ylenia pero no pudo "porque tiene algo pendiente por ahí".

Labrador no quiso entrar en detalles pero se conoce que Padilla tiene pendiente un juicio por su enfrentamiento con la cómica Elsa Ruiz, una antigua colaboradora transgénero del programa de Risto Mejide que la denunció por un supuesto delito de odio. El proceso judicial se inició en 2021 por una serie de insultos, amenazas y ataques de Ylenia a Elsa a través de mensajes en las redes sociales: "¿Te piensas que eres una mujer? Para mí eres un hombre, maromo", escribió entonces. Tras aquello, Ruiz desveló que decidió dejar su trabajo en radio y televisión "en mi mejor momento profesional" e intentó quitarse la vida.

Han pasado casi cinco años y según denunció Ruiz en sus redes sociales, Ylenia no ha puesto facilidades para recibir en su domicilio las notificaciones judiciales. "No ha cumplido su obligación de estar localizable ni comunicar un cambio de domicilio si es que acaso lo hubiera", aseguró, por lo que fue imposible fijar una fecha para el juicio. Según el abogado de Ylenia, volvió a cambiar de domicilio, lo que para la denunciante es una muestra de que "se está riendo de mí y de la Justicia".