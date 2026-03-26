Ainhoa Arteta desvela su estrecha amistad con doña Sofía y sus cafés privados en Zarzuela

Que la pasión de la reina Sofía por la música clásica es indudable resulta un hecho conocido por el gran público. Su labor incombustible como presidenta de honor de la Escuela Superior de Música Reina Sofía y sus habituales apariciones en recitales celebrados en el Auditorio Nacional dan buena cuenta de ello. Sin embargo, lo que había permanecido oculto hasta la fecha era la profunda relación de amistad que la reina emérita mantiene con una de las artistas más destacadas de nuestro país, la soprano vasca Ainhoa Arteta.

Ha sido la propia intérprete quien ha decidido desvelar este vínculo tan personal y cercano. Sus declaraciones se produjeron ante los micrófonos de la agencia Europa Press, con total naturalidad, durante su asistencia a la cena solidaria que conmemoraba el decimoctavo aniversario de la Fundación Isabel Gemio. En dicho evento, la artista quiso mostrar públicamente su gratitud hacia la institución monárquica. "Yo mi agradecimiento siempre a la Familia Real por su apoyo, no solamente a los actuales Reyes, sino a los anteriores", manifestó la cantante, dejando claro que la Casa Real mantiene un férreo compromiso con el ámbito cultural que los profesionales del sector valoran enormemente.

Durante su intervención, Ainhoa Arteta quiso hacer especial hincapié en el trato directo y afectuoso que recibe de la madre del Rey. "Con doña Sofía tengo una relación maravillosa, pero maravillosa", subrayó. Este vínculo demostró toda su fortaleza en los momentos más oscuros de la soprano. Cabe recordar que en el año 2021 la artista estuvo al borde de la muerte debido a las graves complicaciones derivadas de un cólico nefrítico, un episodio dramático que le provocó un infarto y una septicemia, obligándola a permanecer hospitalizada durante varias semanas. En aquellas jornadas de enorme incertidumbre, doña Sofía se erigió como un apoyo fundamental para la artista. "Se preocupaba de mí cuando estaba muy grave y me llamó varias veces para saber cómo estaba, y eso es de agradecer", confesó Arteta visiblemente emocionada.

Pero la relación entre ambas mujeres no se limita a llamadas de cortesía en momentos de salud delicada. La soprano ha desvelado que, además de contar con la presencia de la Reina en numerosos conciertos a lo largo de su extensa trayectoria, ambas comparten momentos de confidencias en la más estricta intimidad. "He ido a veces a Zarzuela a charlar con ella, a tomar café", relató la artista. Estos encuentros privados en la residencia real evidencian la sintonía personal y el interés genuino que la monarca profesa hacia las figuras que engrandecen el arte en España.

En las conversaciones que comparten durante esas invitaciones, la cultura ocupa un lugar preeminente. Según las palabras de la propia Arteta, a la madre de Felipe VI le apasiona profundizar en los detalles de las carreras artísticas y en las vivencias personales de los músicos. La cantante lírica no escatimó en elogios hacia la figura de la reina emérita, a quien definió como una mujer dotada de una "serenidad increíble" y poseedora de "unos valores tremendos". Asimismo, destacó que lleva la cultura impresa en su ADN, haciendo también mención a la profunda herencia musical de su familia. Por todo ello, la soprano concluyó que poder disfrutar de su compañía en la intimidad supone un auténtico privilegio y un regalo inolvidable.

Esta revelación no hace sino confirmar la constante labor de mecenazgo y acompañamiento que la Corona ejerce sobre los grandes exponentes de la cultura nacional. Lejos de los actos puramente institucionales, los gestos privados como los relatados por Ainhoa Arteta demuestran que el respaldo a la música y a sus creadores es una vocación auténtica y arraigada dentro de la Casa Real, consolidando así el prestigio de nuestras artes tanto dentro como fuera de las fronteras españolas.